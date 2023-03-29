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獨家／蔡英文紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

出訪中美洲友邦過境美國 蔡英文：向世界傳遞三個訊息

記者林縉明／台北即時報導
中華民國總統蔡英文出訪，搭機前揮手向媒體道別。（記者黃仲明／攝影）
中華民國總統蔡英文出訪，搭機前揮手向媒體道別。（記者黃仲明／攝影）

中華民國總統蔡英文今日中午展開「民主夥伴共榮之旅」，將赴中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯進行國事訪問，期間過境紐約、洛杉磯。蔡英文出發前在機場發表談話表示，過去三年多來，疫情影響全球人員往來，但沒有阻礙台灣跟世界交流，台灣始終跟全球民主夥伴站在一起，在面對疫情衝擊時，彼此伸出雙手相互幫助，在威權擴張之際，共同站穩腳步，守護自由民主。

蔡英文指出，這趟民主夥伴共榮之旅，要展現深化跟友邦交流合作決心，更是清楚傳遞三訊息，第一，台灣會堅定捍衛民主價值，持續作為國際社會良善力量；這三年多來，面對全球疫情、俄烏戰爭等挑戰，只要國際社會有需要台灣就會貢獻心力，當台灣面臨難關，民主夥伴也會對台灣溫暖馳援，透過出訪，感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴全世界，民主台灣堅定捍衛民主價值，更會持續作為國際社會良善力量，延續善的循環，強化全球民主韌性。

蔡英文說，此次出訪傳遞第二個訊息，台灣作為全球經濟關鍵力量，會持續追求共榮發展，會跟友邦及理念相近國家，在農業技術、醫療公衛、數位經濟以及供應鏈安全等領域，進行密切交流並廣泛合作，尤其在後疫情時代，台灣是全球供應鏈重組不可或缺角色，台灣會抓住更多機會，加強和其他民主國家合作，為疫情後經濟復甦貢獻關鍵力量。

第三，台灣走向世界的決心愈來愈堅定，台灣是世界的台灣，帶領台灣走向世界，也讓世界走進台灣是執政重要目標，外來壓力不會阻撓我們走向世界的決心，我們冷靜自信、不屈服、不僥倖，台灣會堅定走在自由民主道路上，走向世界，這條路雖然崎嶇，但台灣不孤單，我們帶這樣的信念，闊別三年再次為自由民主、和平穩定、為繁榮共好前行。

疫情 蔡英文 供應鏈

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