蔡英文出訪過境美 僑界熱烈 蔡將會麥卡錫

蔡英文出訪，搭機前向媒體揮手。（記者黃仲明／攝影）

中華民國總統蔡英文 29日出發訪問中美洲友邦，先過境紐約，返程再經洛杉磯 。蔡英文將在紐約接受智庫授獎，回程預計與眾院議長麥卡錫會面，將是此行焦點。

柯比：美官員未安排與蔡見面

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示，台灣總統過境美國行之有年，北京沒有理由反應過度。他也說，美國政府官員沒有與蔡英文會面的安排。

據了解，蔡英文於美東時間29日下午抵達紐約甘迺迪機場，轉至下榻的樂天（Lotte）飯店，當晚在哈德遜河旁的The Glasshouse 參加僑宴，席開60桌，30日上午會見在紐約的台灣青年代表，接著一整個白天行程未公開，預料將與美國政要通話或視訊互動，或與國會議員見面。

可望與前國務卿龐培歐對話

到了晚間，蔡總統將在紐約市中城洲際飯店接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters）頒贈全球領袖獎。蔡總統在受獎後，將致詞演說，並與兩位智庫代表展開區域安全對話，其中一位應該是目前任職於該智庫、去年訪問台灣的前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。

中華民國總統蔡英文啟程取道美國，訪問中美洲，她將在紐約和洛杉磯過境，也是此行最受矚目的行程。(圖╱總統府提供)

蔡總統2019年過境紐約可謂風光，首度在公開行程受訪，赴紐約辦事處參加歡迎酒會，有17個友邦的駐聯合國常任代表與會，與前官員共進早餐，赴哥倫比亞大學參加閉門會談，在紐約中央公園與青年漫步，僑宴規模突破百桌有上千人參與。

向來總統過境，駐美處和各駐地管處都會安排州長、市長和參眾議員會晤，據了解，至今尚未敲定紐約市長亞當斯（Eric Adams）和紐約州長霍楚（Kathy Hochul）的行程，台灣正努力邀請康乃狄克州長拉蒙（Ned Lamont）或新澤西州州長墨菲（Philip Murphy）來會。

挺蔡、反蔡搶登世報廣告較勁

美中台三方為蔡英文此行也都嚴肅以對，措詞謹慎。在蔡總統過境紐約期間，支持與反對的兩派人士，分別在世界日報 刊登廣告較勁；支持一派30日在世界日報頭版刊登半版歡迎廣告；反對蔡人士則分別在29日與30日在世界日報七版刊登全版廣告。

先過境紐約 再訪中美洲2友邦

蔡英文此行名為「民主夥伴共榮之旅」，全程十天九夜，這是蔡總統任內第八次出訪。蔡英文在紐約待兩夜之後，將於美東時間31日前往友邦瓜地馬拉，再於四月二日抵達另一友邦貝里斯，當地時間四月四日下午離開，轉往洛杉磯。

回程過境洛杉磯 擬發表演說

蔡總統在洛杉磯行程將是重頭戲，據悉，蔡總統抵達洛杉磯當晚就會接受僑宴歡迎，僑宴採報名制，全數額滿。四月五日擬參訪雷根圖書館並發表演說，也將會見美國眾議院議長麥卡錫。眾院對中委員會主席蓋拉格日前表示也會陪同。

台灣涉外人士說，蔡總統出訪最主要追求平穩、務實，「零意外」比突破更重要。該人士也說，在美中持續競爭之際，中共打壓台灣的力道不會消退，但台灣身為主權國家，也必須持續拓展國際空間。蔡總統在行前已經對外透露，期許此行能達成「民主深化」、「共榮發展」兩大目標。