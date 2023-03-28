馬英九赴南京中山陵 題字民國紀年 確認中華民國現狀

中華民國前總統馬英九28日上午赴南京中山陵拜謁。 (特派記者賴錦宏／攝影)

中華民國 前總統馬英九 27日訪問中國大陸，成為兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。28日馬英九赴南京中山陵謁陵，不但口述「中華民國到今天已經112年」，在題字落款書寫民國紀年，強調確認「中華民國進行式」的現狀。

過去藍營高層人士如連戰、吳伯雄、洪秀柱等至中山陵謁陵，題字落款的日期均是以西元紀年，此次馬英九以民國紀年落款，創下紀錄，也凸顯大陸對馬英九的禮遇與尊重。

「中華民國已112年」

馬英九在中山陵致詞時，一開頭就提國父孫中山先生領導革命，推翻滿清，創建民國，「到今天已經112年了。」過去幾任國民黨 主席，未有人如此表述。

馬英九以「中國國民黨前主席馬英九」名義獻花致敬；他在獻花後致詞說，國父孫中山1911年推翻滿清，終結中國4000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。他除提出「和平奮鬥、振興中華」，並呼籲兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任。

與馬英九訪問團保持密切聯繫的兩岸問題專家分析，從題字落款到致詞，馬英九是唯一在中國大陸土地上表述出「中華民國仍然存在，迄今已經112年了」，確認「中華民國現狀」的台灣政治領導人物。

凸顯陸方對馬尊重

馬英九用毛筆題贈「和平奮鬥、振興中華」給中山陵，落款「百一二，三，廿八（112.3.28）」。過去在中山陵題字者，皆以西元紀年，此舉可謂先例。大陸向來不承認中華民國，馬英九的題字也算表達立場。

兩岸問題專家表示，大陸對馬英九的尊重，除了是因為馬英九在八年任內推動包括「馬習會」在內的政績，大陸已經定調是「對兩岸歷史有重大貢獻」，另一方面也是藉由對馬的禮遇，向台灣釋出善意，代表大陸希望和平解決兩岸爭議。