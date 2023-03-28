馬英九訪陸 朱立倫：一定堅持中華民國立場

國民黨主席朱立倫。（記者余承翰／攝影）

前總統馬英九 訪問大陸，國民黨 主席朱立倫表示，馬英九這一次到大陸祭祖，帶青年朋友去學術交流，國民黨祝福，希望行程順利；相信馬英九在對岸，一定要能夠堅持中華民國的立場，也會符合國人對兩岸關係希望能夠更和平更穩定的期待。

對於綠營質疑馬英九在台宏斷交前決定訪陸的說法，國民黨立委李德維表示，各種陰謀論都有，希望兩岸和平、踏穩腳步；他也反嗆，難道馬英九提早或延後訪陸，斷交時間會跟著動？他認為馬英九不用怕栽贓、抹紅和抹黑，國民黨過去就是太害怕，應該堅定走自己的路，不要害怕。

對於馬英九訪陸，總統蔡英文訪美，民眾黨主席柯文哲說，這個「有意義的行動」時程一樣，絕不是巧合，如果是兩邊協調、唱雙簧就還好；如果是各幹各的，就是台灣的政治危機，表示我們是一個分裂的國家。

行政院長陳建仁說，希望馬英九能夠多到其他國家參訪，鼓勵外交同仁，「我想也要建議他少一點脾氣、多一點勇氣，讓我們的外交能夠再更加地爭一口氣。」

民進黨發言人張志豪表示，北京 的金錢外交無法改變台灣跟中國互不隸屬的事實，也無法挫折台灣人堅持自由民主的意志；北京選在馬出發前一天操作台宏斷交，馬身為前總統，本該調整行程表達立場，晚一天或兩天都是態度，如今卻唾面自乾。