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吳釗燮拋「雙重承認」 國民黨批外交失策

本報系記者／台北報導
外交部長吳釗燮日前被問到是否可能推動「雙重承認」，他說只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不排除」。（記者許正宏／攝影）
外交部長吳釗燮日前被問到是否可能推動「雙重承認」，他說只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不排除」。（記者許正宏／攝影）

中華民國與宏都拉斯斷交，邦交國剩13個。外交部長吳釗燮被問到是否可能推動「雙重承認」，他說只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不排除」。國民黨主席朱立倫質疑：「試問，可以讓現在跟我們沒有正式的邦交的國家，跟我們建交嗎？還是鼓勵現在13個跟我們有邦交的國家，跑到對岸去跟對岸建交？」

朱立倫質疑：鼓勵友邦與中建交？

朱立倫說，台灣的得失這麼清楚，外交部長怎麼會做這樣新的宣示？這讓台灣民眾將來會看到更嚴重的外交損失；民進黨如果不能改變整體外交戰略，不但會累死所有外交人員，也會喪失中華民國尊嚴，民進黨的整體外交戰略是失策的，對國際戰略和兩岸關係，也需要調整。

據了解，「雙重承認」在民進黨內不是新的想法，但國安及政府單位都知道，在中共不願意讓步的情況下，「雙重承認」幾乎沒有可能。

黨政人士指出，「雙重承認」在前總統李登輝時代曾經是政策方向，但是因為中共不願意承認中華民國，推動起來非常困難。

前總統陳水扁時代，不再公開提「雙重承認」，但推動「加入聯合國」，其實也是讓台灣站上國際舞台的另一種方法，只是「入聯」當時在台灣推動也有困難，且不獲美國支持；如今台灣如果要推「雙重承認」，北京和美國的態度都是關鍵，無法操之在己。

但民進黨立委王定宇表示，在台灣跟宏都拉斯終止外交關係後，台灣以外交上的「雙重承認」來回應中國蠻橫無理的打壓，一般認為是台灣允許跟中華民國有建交的國家，可以同時跟中華人民共和國進行交往，這是面對現實很重要的一步。

王定宇表示，當主流的民主國家願意跟台灣發展官方或準官方的外交關係，「中國是否要跟這些國家斷絕一切外交關係，這個球會再度拋回北京的身上」。

中華民國 民進黨 邦交

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