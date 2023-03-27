馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

中華民國 前總統馬英九 27日訪問中國大陸，成為兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。28日馬英九赴南京中山陵謁陵，不但口述「中華民國到今天已經112年」，在題字落款書寫民國紀年，強調確認「中華民國進行式」的現狀。

過去藍營高層人士如連戰、吳伯雄、洪秀柱等至中山陵謁陵，題字落款的日期均是以西元紀年，此次馬英九以民國紀年落款，創下紀錄，也凸顯大陸對馬英九的禮遇與尊重。

馬英九在中山陵致詞時，一開頭就提國父孫中山先生領導革命，推翻滿清，創建民國，「到今天已經112年了。」過去幾任國民黨主席，未有人如此表述。

中華民國前總統馬英九28日上午赴南京中山陵拜謁。 （特派記者賴錦宏／攝影）

與馬英九訪問團保持密切聯繫的兩岸問題專家分析，從題字落款到致詞，馬英九是唯一在中國大陸土地上表述出「中華民國仍然存在，迄今已經112年了」，確認「中華民國現狀」的台灣政治領導人物。

馬英九同時致贈中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」。他表示，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任。

中華民國前總統馬英九28日上午赴南京中山陵拜謁。 （特派記者賴錦宏／攝影）

馬英九隨後在提字落款「百一二，三，廿八（112.3.28）」，過去在中山陵題字者，皆以西元紀年，此舉可說先例。大陸向來不承認中華民國，此舉顯示對馬英九的最高尊重。

兩岸問題專家表示，大陸對馬英九的尊重，除了是因為馬英九在八年任內推動包括「馬習會」在內的政績，大陸已經定調是「對兩岸歷史有重大貢獻」，另一方面也是藉由對馬的禮遇，向台灣釋出善意，代表大陸希望和平解決兩岸爭議。

馬英九在北京 時間27日下午乘坐中國大陸國航CA196班機抵達上海，隨即轉赴南京，展開在大陸的祭祖和交流之行。大陸方面由國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏及副主任李驍東等人接機。