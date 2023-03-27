我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬抵南京中山陵拜謁落款民國紀年 確認中華民國現狀

未冠頭銜…降低馬英九訪中政治味 北京謹慎拿捏

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

特派記者賴錦宏、黃雅慧、記者劉宛琳、丘采薇／連線即時報導
中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）
中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

中華民國前總統馬英九27日訪問中國大陸，成為兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。28日馬英九赴南京中山陵謁陵，不但口述「中華民國到今天已經112年」，在題字落款書寫民國紀年，強調確認「中華民國進行式」的現狀。

過去藍營高層人士如連戰、吳伯雄、洪秀柱等至中山陵謁陵，題字落款的日期均是以西元紀年，此次馬英九以民國紀年落款，創下紀錄，也凸顯大陸對馬英九的禮遇與尊重。

馬英九在中山陵致詞時，一開頭就提國父孫中山先生領導革命，推翻滿清，創建民國，「到今天已經112年了。」過去幾任國民黨主席，未有人如此表述。

中華民國前總統馬英九28日上午赴南京中山陵拜謁。 （特派記者賴錦宏／攝影）
中華民國前總統馬英九28日上午赴南京中山陵拜謁。 （特派記者賴錦宏／攝影）

與馬英九訪問團保持密切聯繫的兩岸問題專家分析，從題字落款到致詞，馬英九是唯一在中國大陸土地上表述出「中華民國仍然存在，迄今已經112年了」，確認「中華民國現狀」的台灣政治領導人物。

馬英九同時致贈中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」。他表示，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任。

中華民國前總統馬英九28日上午赴南京中山陵拜謁。 （特派記者賴錦宏／攝影）
中華民國前總統馬英九28日上午赴南京中山陵拜謁。 （特派記者賴錦宏／攝影）

馬英九隨後在提字落款「百一二，三，廿八（112.3.28）」，過去在中山陵題字者，皆以西元紀年，此舉可說先例。大陸向來不承認中華民國，此舉顯示對馬英九的最高尊重。

兩岸問題專家表示，大陸對馬英九的尊重，除了是因為馬英九在八年任內推動包括「馬習會」在內的政績，大陸已經定調是「對兩岸歷史有重大貢獻」，另一方面也是藉由對馬的禮遇，向台灣釋出善意，代表大陸希望和平解決兩岸爭議。

馬英九在北京時間27日下午乘坐中國大陸國航CA196班機抵達上海，隨即轉赴南京，展開在大陸的祭祖和交流之行。大陸方面由國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏及副主任李驍東等人接機。

馬英九 中華民國 北京

上一則

封口費案恢復審理 川普策略：抹黑檢察官、鞏固基本盤

下一則

馬英九南京中山陵高喊「中華民國」 和平奮鬥振興中華

延伸閱讀

官媒未冠頭銜…降低馬英九訪中政治味 北京謹慎拿捏

官媒未冠頭銜…降低馬英九訪中政治味 北京謹慎拿捏
馬英九明訪南京中山陵、總統府 今天疑已提前管制

馬英九明訪南京中山陵、總統府 今天疑已提前管制
資訊模糊 安保不透風 馬英九訪中採訪難度提高

資訊模糊 安保不透風 馬英九訪中採訪難度提高
馬英九訪中接機規格…民進黨：從元首級降成不如特首級

馬英九訪中接機規格…民進黨：從元首級降成不如特首級

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
南加華女在香港機場無法順利登機，因為沒有核酸檢測證明。（圖：讀者提供）

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

2023-03-24 22:55
俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

2023-03-20 12:04

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
馬英九是否會見中國高官？北京回應了

馬英九是否會見中國高官？北京回應了