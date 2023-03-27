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歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

記者羅印冲／即時報導
前總統馬英九啟程赴陸祭祖，登機前在機場進行簡短談話。(記者黃仲明／攝影)
前總統馬英九啟程赴陸祭祖，登機前在機場進行簡短談話。(記者黃仲明／攝影)

台北時間27日下午，前總統馬英九率團抵達上海，將赴南京，準備開啟他在中國的祭祖和交流之行。

馬英九是兩岸分治74年以來，第一位踏上中國土地進行交流訪問的中華民國卸任元首。馬英九此行共12天。

28日上午，馬英九將前往南京中山陵拜謁國父孫中山，預計將發表談話。

馬英九在下午16時21分搭乘班機抵達上海浦東機場，中國方面由國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東到場接機。

馬英九此次赴中國祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生與中方交流，將到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地。

馬英九啟程赴陸祭祖，登機前在機場進行簡短談話。馬英九表示，他等了36年，才第一次到中國訪問，希望這次帶大學生去交流，能夠透過年輕人改善兩岸氛圍，讓和平能夠更早來台灣這裡。

馬英九說，這是他第一次到中國訪問，他37歲時在政府裡處理兩岸事務，今年他73歲，等了36年才有機會到大陸去訪問，實在等的久了一點。除了祭祖外，也帶大學生過去交流，希望透過年輕人互動改善兩岸氛圍，讓和平能夠更快更早來到我們這裡。

馬英九 機場 中華民國

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