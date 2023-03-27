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新聞幕後╱台宏斷交 一封文件曝光 揭6天疑雲

本報記者 歐陽良盈
宏國首都德古西加巴的中華民國廣場23日還升著宏國與中華民國的國旗。(Getty Images)
宏國首都德古西加巴的中華民國廣場23日還升著宏國與中華民國的國旗。(Getty Images)

宏都拉斯擬與中國建交，前年就有所聞，卻有別於以往南美洲國家斷交模式，周旋於台灣與中國兩邊，藕斷絲連至今。宏國外長雷依納寫給外交部長吳釗燮的文件曝光，註記撰寫日期為今年3月7日，但台外交部表示13日才收到，隔天宏國總統就推文說欲與中國建交。從7日到13日間發生了什麼事？耐人尋味。

宏國總統家人或親信 多次和中方碰面

台外交部長吳釗燮在立法院受訪時表示，這次宏國的狀況，「中國介入痕跡非常明顯」。據台方掌握，宏國總統卡斯楚當選之後，宏國與北京一直有接觸，多次透過總統家人或親信，在第三地和中方碰面。

卡斯楚總統在選舉期間就曾表示，若當選將轉與北京建交。知情人士表示，台外交部當時就已警覺，也感到擔憂，因此在宏國選舉期間不斷與卡斯楚陣營溝通，直到她當選後，台副總統賴清德赴宏國參加就職典禮，與外交部次長俞大㵢前往溝通，情勢才穩定下來，當時宏國還表示與中國建立正式關係並非當務之急。

宏國向台提3條件 也向中索取60億美元

知情人士表示，去年1月卡斯楚上任後，台外交部擬和宏國談雙邊合作架構，包括醫療、農業等援助計畫，但宏國一直推辭，還提出三條件，包括4500萬美元蓋醫院、3億美元蓋水壩，以及協助償還宏國國債20億美元。宏國向台方提出三條件的同時，也向中國索取60億美元，雙邊兜售要加碼金援，但當時中方沒有積極回應。

不過，台方仍然展現誠意，提出雙邊合作架構，金額願意在能力範圍內「適度增加」。另外也提到，宏都拉斯向台貸款5.7億美元，還未償還4.89億美元，可重新整理，部分利息由台方負擔、或者償還時間往後延。

知情人士透露，雷依納當時回應都說「好好好」，卻沒有回覆要報給卡斯楚總統，之後也亦無下文。

宏國外長致函日期為3/7 台13日才收到

台外交部表示，3月13日，外交部收到一封雷依納寫給吳釗燮的信，「有最後通牒的味道」，內文提及去年1月提出的蓋醫院、水壩等三個條件，還要再「加碼」。

但這封信26日曝光，署名日期卻是3月7日，台方說13日才收到信，影響邦交的重大訊息卻有六天的時間差，究竟發生什麼事？成了台宏斷交啟人疑竇的一個環節。

北京 賴清德 貸款

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