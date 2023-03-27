啟程訪中 馬英九：助兩岸重啟對話 化解對立

前總統馬英九啟程赴中祭祖。(本報資料照片)

前總統馬英九 27日啟程赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與中方學生交流，此行預計訪問南京、武漢 、長沙、重慶、上海等城市。據了解，馬英九27日啟程前將在機場 談話表示，希望藉由這次訪中交流，化解兩岸之間的緊張氣氛和對立情況，以一己之力，幫助兩岸重新對話。

據了解，馬英九在上飛機前，將在機場發表簡短談話，談及此行目的，包含祭祖、帶學生交流，希望此行能夠化解兩岸的對立，對民間交流有一些幫助；在當前兩岸情勢緊張之下，能以一己之力，幫助兩岸重新對話、恢復善意。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這次沒安排、也不會會見北京相關人士，但對中方安排接待層級或有朋友希望會面餐敘，則「客隨主便」。馬英九將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生交流。

隨行成員包括總統府前秘書長曾永權、國安會前諮詢委員邱坤玄、政治大學法律系副教授廖元豪。

蕭旭岑指出，馬英九認為，兩岸因為政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升，讓他甚感憂心。馬英九卸任後在東吳大學擔任講座教授多年，許多大陸學生與台生一起上課，讓他對兩岸青年交流的效果與重要性，感受特別深刻。

馬英九認為，兩岸年輕人彼此交流，相互了解，學生多一分接觸，兩岸就多一分情誼；友誼愈深厚，衝突發生的機率就愈低。如今兩岸因政治因素冰封中斷，民間交流與學生交流更加刻不容緩，這也是他決定帶學生團到大陸交流的重要原因。