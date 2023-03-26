台北、宏都拉斯宣布斷交 台只剩13邦交國

中華民國外交部長吳釗燮26日上午聲明，撤離宏都拉斯大使館並要求宏國關駐台北使館。(記者歐陽良盈／攝影)

中華民國 外交部長吳釗燮26日上午說，宏都拉斯共和國政府和中華人 民共和國政府正進行建交談判，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起，終止中華民國和宏都拉斯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館 ，駐汕埠總領事館，技術團及電力團等相關人員；並要求宏國關閉駐台北大使館。

宏國稱只有一個中國

宏都拉斯在當地時間25日宣布，將結束與台灣數十年的外交關係。宏國外交部在推特發文說，「宏都拉斯政府承認只有一個中國，中國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

宏都拉斯外交部說，宏國已將斷交決定通知台灣，不會再與台灣有任何關係或官方接觸。

宏都拉斯總統卡斯楚表明將和中國建交後，宏國外長雷依納日前率團前往北京，準備與中國建交。

宏都拉斯先宣布斷交

在台北宣布斷交之前，央視新聞報導，當地時間3月25日，宏都拉斯外交部發表聲明，正式宣布與台灣斷絕外交關係。

聲明稱，「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。洪都拉斯自即日起斷絕與台灣的外交關係並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫」。

宏都拉斯總統卡斯楚日前指示該國外交部與中國發展關係，台灣持續與宏方溝通，但宏國進一步派遣外長赴中國洽商建交，外交部決定立即召回駐宏大使，表達強烈不滿。

此外，宏都拉斯外交部次長承認向台灣洽索相當於新台幣600億元(約20億美元)的援助，且批台灣「已讀不回」。

台多次磋商無法挽回

台北外交部回應，除了中華民國駐宏都拉斯大使張俊菲曾銜命多次與宏國外交部磋商外，外交部次長俞大㵢更曾親赴宏國向宏國政府說明台灣的回應方案，外交部也數度約見宏國駐台大使布羅德當面說明，請布羅德務必向宏國外交部忠實轉達台灣的對案與協助的誠意。