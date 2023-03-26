護照申請量暴增4成 普通件要等3個月才能拿到

由於疫情後護照申請數量大增，國務院雖已全力因應，但可能要等三個月才能拿到新護照。(Getty Images)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)近日表示，最近護照申請件數大增，國務院 已增加人力及資源全力滿足前所未見的需求。布林肯說，目前護照普通件申請的等待時間約為10到13個星期，快件則約7到9星期。

每周50萬件申請 快件也要等7-9周

布林肯在眾院撥款小組(House Appropriations subcommittee)預算聽證會上稱，國務院目前每星期接獲50萬件護照申請，今年申請量較去年增加30%至40%；他說，高峰期通常是從3月起至夏末，目前的申請量一直滿檔。

為因應大量申請，布林肯說，國務院已增加雇用人力確保充分提供客戶服務、有人接電話，有更多人待命，這些已在預算中反映，非常重要。

布林肯已在總部成立特別工作小組專責統籌，授權加班、開設衛星辦公室，此外，在總部組織核心團隊協助縮短處理時間。

美公民更新護照 將可用網路申辦

布林肯提到，國務院已啟動線上護照更新試用平台，讓已經有護照的美國公民可直接上網更新，但目前暫停，以確保大規模上線前先進行微調和改進；他預估，該計畫一旦全面啟動，65%護照更新可透過網路完成。

布林肯認為，國務院要力求透明，盡可能讓申辦護照的人清楚了解他們可以期待什麼。

針對簽證 ，布林肯說延誤情況已開始改善，學生、臨時工、商務旅客、 海員等類別的簽證優先， 目前這幾類簽證情況至少恢復到疫情前的水準。至於觀光簽證(visitor visas)，全球面談預約等待時間中間值是兩個月，是一年前的一半，而且多數地區的等待時間少於該中間值。

布林肯提到，移民簽證是另一大議題。 正在為此多方努力。