德州貨櫃2屍來自宏都拉斯 將追查人口走私

德州烏瓦德警方在貨運火車的一節車廂發現有兩名無證客窒息而死。圖為警方將死者遺體運走。(路透)

德州 南部聖安東尼奧(San Antonio)附近一列貨運列車的集裝箱內，發現兩名宏都拉斯男子死亡，國土安全部 認為涉及人口走私，正從這個方向展開調查。

事發於24日，德州克尼帕(Knippa)聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)一列貨運列車的貨卡及集裝箱內共發現有17 人，包括15男和2女，其中兩名男子已死亡。出事地點烏瓦德位於聖安東尼奧以西約70哩，距離美墨邊境不到100哩。

烏瓦警方表示，在當天下午3時50分左右接到911匿名報案電話，指有很多無證移民 在列車車廂內窒息而尋求幫助，事後證實電話是從車廂內打來。

德州烏瓦德警方在貨運火車的一節車廂發現有兩名無證客窒息而死。圖為警方在現場調查。(路透)

警方即時派員到場調查，在列車的一個貨運車卡及一個集裝箱內發現17人，其中兩名來自宏都拉斯男子證實已死亡，另外4人不適送院救治，當中兩人情況危殆，他們的國籍未見透露。

國土安全部發言人普尼達(Nina Pruneda)25日發聲明表示，此案涉及人口走私，重申會繼續努力解決人口走私組織對公共安全構成的嚴重威脅。但聲明沒說明是否有任何無證移民被拘留。

聯合太平洋鐵路公司發言人也表示公司正與當局合作，以確定發生甚麼事情以及這些人如何登上列車。

發言人強調安全是公司的重點，又說已制定了嚴格政策防止未經授權人士進入列車。

目前當局尚未公布兩人死因，事發時當地氣溫高達90℉(32℃)，集裝箱內的溫度更高，缺乏空氣，悶熱不堪。

聖安東尼是人口走私的活躍黑點，類似事件層出不窮，去年夏天，聖安東尼奧郊區一個集裝箱內也發生類似慘劇，貨櫃內堆滿被活活悶死的移民屍體，總計超過50人死亡，這也是美國這些年來最致命的人口走私事件。