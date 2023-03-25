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美加堵「移民漏洞」關閉羅克瑟姆路 14天內被逮將遣返

記者張聲肇／綜合報導
美、加24日在渥太華簽署互不庇護從對方邊境入境的無證移民的協議，加拿大也將關閉美加邊境最熱門的越境地點羅克瑟姆路。圖為中美洲無證移民今年3月2日從羅克瑟姆路進入加拿大。(Getty Images)
美、加24日在渥太華簽署互不庇護從對方邊境入境的無證移民的協議，加拿大也將關閉美加邊境最熱門的越境地點羅克瑟姆路。圖為中美洲無證移民今年3月2日從羅克瑟姆路進入加拿大。(Getty Images)

貫穿紐約州和加拿大魁北克省邊界的羅克瑟姆路(Roxham Road)是無數無證移民來去自如的路線，美、加兩國元首24日宣布將關閉這一移民漏洞。

2017年起，無數非法移民從紐約州香普蘭鎮(Champlain)沿著羅克瑟姆路進入魁北克省的聖伯納市(Saint-Bernard-de-Lacolle)，五哩外的加拿大海關騎警特地在入境地點設置移民接待所，讓他們留在加拿大申請難民身分，這一留，通常要好幾年才能走完批駁程序。

拜登和杜魯多24日簽署的協議，堵住了這個移民漏洞；若越境14天內被逮捕，就要送回對方。協議自25日凌晨生效，以防想申請難民身分的人蜂擁而至。加方聲明，這個「安全第三國」協定不僅適用於指定入境地點，兩國整條國界都適用，包括水路。

加拿大同意，准許來自西半球國家的1萬5000名無證移民未來一年內以「人道」理由申請難民身分，同時提供它們就業、安頓的機會，以免他們被迫流離失所。

兩國協議互相遣返非法移民的另一背景是，越來越多無證移民從加拿大非法進入美國，因為紐約州北部、佛蒙特州北部，離加拿大最大都會區多倫多和第二大都會區蒙特婁不遠，卻是無人防守的邊境。

進入加拿大的非法移民說，川普的移民政策對他們不利，他們怕被逮捕、遣送回國；但拜登上台後，從美國進入加拿大的無證移民持續不減。

美加2002年協議規定，申請庇護的難民須在抵達前提出申請。難民如果從美國前往加拿大海關，會被送回美國，因為依法須在美國申請；但如果不經海關，而從無人管制地帶進入加拿大，注重人道主義的加拿大官方通常會准許他們入境並予安頓。

難民濟助社團批評拜登和杜魯多的新政策。「教會世界服務」組織副會長札克( Danilo Zak)說，弱勢的難民合法取得保護的機會越來越少；他呼籲拜登重新考慮這項協議，並與國會好好商議恢復給難民庇護與支援的辦法，讓「抵達我國邊境的人」獲得有尊嚴的待遇。

美、加24日在渥太華簽署互不庇護從對方邊境入境的無證移民的協議，加拿大也將關閉美...
美、加24日在渥太華簽署互不庇護從對方邊境入境的無證移民的協議，加拿大也將關閉美加邊境最熱門的越境地點羅克瑟姆路。圖為中美洲無證移民今年3月2日從羅克瑟姆路進入加拿大。(路透)

非法移民 加拿大 拜登

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