「悶到快窒息」 15無證客困德州火車貨櫃 2人喪命

德州烏瓦德郡(Uvalde County)24日在一列火車貨櫃裡發現多名疑似從墨西哥偷渡入境美國的無證客，其中兩人死亡，另外被發現的13人當中有5人性命垂危。（美聯社）

德州 官員指出，據推測從墨西哥偷渡入境美國的無證客 ，有兩人24日被發現陳屍在一列停放於烏瓦德郡(Uvalde County)的火車貨櫃裡，另外被發現的13人當中有5人性命垂危。這起案件發生於德州南境非法入境案例頻傳的邊境地帶，截至24日晚間為止，至少10人住院中。

烏瓦德鎮長麥勞林(Don McLaughlin)指出，24日下午大約3時50分，911勤務中心接到報案指出，有15人被困在高溫悶熱的火車貨櫃當中「快要窒息」。最近當地氣溫都在華氏80度以上。

麥勞林說，目前並不清楚報案電話是否是由貨櫃裡的受困者撥打，還是有人從貨櫃脫困後打電話給親戚或請人協助。

麥勞林指出，員警抵達現場時，發現貨櫃有上鎖，完全密封；警方撬開貨櫃之後，發現有兩人已經死亡，許多人則嚴重脫水，多名傷者被送上救護車，有5人被救護直升機送往60哩外的聖安東尼奧，少數幾人則健康良好。

住院者狀況如何，目前無法確知。聖安東尼奧大學醫療(University Health in San Antonio)在推特發表聲明指出，接收了兩名男性患者，其中一人狀況危及，另一人則重傷。

聯合太平洋公司(Union Pacific)發表聲明說，受困民眾是在兩節車箱被找到，有12人是在貨櫃裡，有3人則在漏斗車(hopper car)裡，兩名死者陳屍貨櫃裡。

火車停靠地點接近距離美墨邊境 不到100哩的科尼帕(Knippa)小鎮。

去年夏天，聖安東尼奧郊區一輛被人遺棄的貨櫃車裡，有數十名無證客在炙熱天候下受困，超過50人喪生。這起悲劇成為美國美墨邊境死傷最嚴重的人口走私案例，事件發生後主管機關官員承諾將加強查緝巡邏。