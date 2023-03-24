宏都拉斯選在蔡英文出訪時斷交？台外長：有這個可能

台與宏都拉斯斷交在即，中華民國外交部長吳釗燮23日在立法院表示，如果斷交，政務官負起政治責任，是天經地義的事情。(記者林澔一／攝影)

宏都拉斯派遣外長赴中國大陸洽商建交，中華民國外交部23日已決定立即召回駐宏大使，表達強烈不滿。當天在立法院外交及國防委員會，國民黨 立委曾銘宗詢及，宏都拉斯是否會在蔡英文總統出訪過程與台斷交。吳釗燮坦言，「有這種可能性」，而台外交部已針對各種可能，做沙盤推演。

民眾黨立委邱臣遠則表示，台灣另一邦交 國巴拉圭也將選舉，情況和當時宏國相似，有候選人表明「若當選要與大陸建交」；對此吳釗燮說，台灣跟巴拉圭關係非常鞏固，前一陣子巴拉圭總統訪台，表明希望與台灣友好的邦交關係。至於還有無其他邦交國邦誼拉警報，吳釗燮說，「已經盤點過，目前確定沒有」。

國民黨立委賴士葆諷刺吳釗燮，任內已斷交六國，位置卻愈坐愈穩；對此吳釗燮回應，他很清楚自己的政治責任，但「在戰爭與屈辱之間選擇屈辱，屈辱過後還是要戰爭」。

到任不到一年，中華民國駐宏都拉斯大使張俊菲(左)就被召回。圖為張俊菲去年到任時，向宏國外交部長雷伊納呈遞到任國書副本。雷伊納目前人在北京，與中國大陸商討建交事宜。(取材自駐宏國大使館網頁)

台外交官員表示，宏國向台灣要求25億美元的同時，也向大陸索取金援60億元。民進黨立委趙天麟說，宏國的手法已經被看出是「兩邊要價」，台灣不可能接受漫天喊價的金錢外交，北京 以金錢外交奪取台邦交國的作為，會受到國際社會唾棄。

宏都拉斯與台灣邦交危機已持續一個多星期，據了解，台外交部與外館雖然持續努力，美國、日本也介入「施壓」，但進展十分有限，且宏國向台索求高達近25億美元金援，同時卻又派外長赴陸洽商建交，終於讓台灣「忍無可忍」；外交部決定召回駐宏大使，表達強烈抗議之餘，也有心理準備，宏國與台邦誼應該已到了盡頭。

熟悉外交事務的綠營人士說，蔡政府執政以來，雖然邦交國屢屢傳出斷交危機，但台方召回大使的情況十分罕見，通常都是「突然」被斷交，台灣急忙進行善後。這次宏國選在蔡英文總統出訪前夕拋出，將與大陸建交「風向球」，確實是陸方的「精心操作」。

據指出，台執政高層與外交體系掌握，宏國確實很可能選在蔡總統出訪時宣布與台斷交，因此外交部在宏國派外長赴陸洽商建交事宜曝光後，決定召回駐宏大使，表達最強烈的抗議。不過台方是否會主動宣布斷交，避免在蔡總統出訪時難堪的「被斷交」，最終考量的是宏國派外長赴陸談建交結果，「未到最後一刻答案仍不確定」，因此台方對是否主動宣布斷交，仍有所保留。

但熟悉外交人士說，就算宏國與大陸洽商建交未果，最終回頭希望與台灣維持邦交，台方如果答應，形同台灣接受了宏國需索無度的金援，而外交部先前一再強調，不會與大陸競逐金錢外交的說法，也等同自我打臉。換句話說，不論宏國與北京最後如何決定，台灣已經做好最壞打算的準備，所以不惜以召回大使明確表態。