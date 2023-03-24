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參聯會主席：美軍減少穿越台海 恐讓中國越發挑釁

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦眾院撥款委員會國防小組委員會23日邀請國防部長奧斯丁(左)和參謀首長聯席會議主席密利(右)說明下年度國防預算。密利表示，美軍若減少穿越台海恐傳遞錯誤訊息，使中方越發挑釁。(路透)
聯邦眾院撥款委員會國防小組委員會23日邀請國防部長奧斯丁(左)和參謀首長聯席會議主席密利(右)說明下年度國防預算。密利表示，美軍若減少穿越台海恐傳遞錯誤訊息，使中方越發挑釁。(路透)

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)23日表示，中國是美國當前最重大的戰略對手，美國無意發動大國戰爭；他也表示，減少穿越台海恐傳遞錯誤訊息，使中方越發挑釁。

聯邦眾院撥款委員會國防小組委員會23日邀請國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)和密利說明下年度國防預算

密利表示，「中國是強大的，可能是美國當前面對的最重大的地緣戰略對手，可能會延續到本世紀中葉，甚至本世紀末」。

美中競爭會否以爆發戰爭告終？密利說，美國必須小心地確保軍隊與軍力在任何層面都勝過中方，這是嚇阻的基礎；預防戰爭的做法是保持強大軍力，展現必要時動武的意願，並確保對方清楚了解。

密利提到美國維持軍力水準的重要性，並說，保持處於第一位，有助維繫和平，若落後將會變得非常危險。

密利表示，若國防預算減少，美軍被迫降低在印太的軍事力量，連帶影響減少穿越台海次數與自由航行，減少空中巡邏，減少情報監偵行動；可能導致中國和其他國家越發挑釁。

至於外界關切中華民國總統蔡英文過境美國，將導致北京大動作回應，增加台海與印太局勢緊張，美軍前印太司令戴維森(Philip Davidson)23日在智庫國家亞洲研究局(NBR)的研討會表示，任何國家的日常政治作為都可以被中國大陸拿來做藉口，讓北京為所欲為。

密利 北京 預算

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