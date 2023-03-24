台宏斷交在即 台召回大使表達強烈不滿

宏都拉斯外長赴北京談建交，台北召回駐宏國大使，台宏斷交箭在弦上。圖為宏國首都特古西加爾巴的中華民國廣場上的孫逸仙銅像和雙方國旗。(Getty Images)

宏都拉斯總統府秘書長22日證實，宏國外交部長雷伊納依照總統卡斯楚指示，當天率團出訪北京 ，與中國外交部長秦剛會面，很可能在23日上午就宣布建交。中華民國 與宏都拉斯斷交箭在弦上，台北外交部22日下午主動宣布，立即召回駐宏都拉斯大使，表達強烈不滿。一旦台宏斷交，台北將只剩下13個邦交 國。

吳釗燮：宏國索求已超出範圍

22日上午在立法院外交及國防委員會，台北與宏國邦交問題是立委關切焦點。外交部長吳釗燮在答詢時表示，中華民國跟宏都拉斯的狀況，「現在進入相當困難的期間」，他很感謝外館同仁堅守崗位，但維繫跟宏都拉斯之間的關係並不容易，「宏國對我們的索求已經超出我們的範圍」，也不應該是台灣能接受的方式。

宏都拉斯外長赴北京談建交，台北召回駐宏國大使，台宏斷交箭在弦上。圖為宏國首都特古西加爾巴的中華民國駐宏大使館。(路透)

由於蔡政府執政後，已有八個邦交國與台北斷交，外交部長吳釗燮任內就斷交六國；對於如果宏國再與台北斷交，是否要下台，吳釗燮明確表示，「政務官負起政治責任，是天經地義的事情」。

外交部發言人劉永健表示，自從宏都拉斯總統卡斯楚就任以來，在能力範圍內，台北積極與宏國政府洽商雙邊合作，展現台方協助宏國發展的最大善意；而卡斯楚14日在推特發文表示欲與大陸發展官方關係後，台北仍持續與宏國就維繫兩國邦交進行溝通，一再提醒宏國政府不要輕易相信中國建交承諾的風險。

劉永健說，宏都拉斯政府罔顧兩國超過80年傳統邦誼，漠視台灣長年援助宏國的合作成果，與協助解決宏國問題的善意，堅持派遣外長到中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情，台北決定立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。

中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上表示，中方「願在平等和相互尊重基礎上，同宏都拉斯建立和發展雙邊關係」。

宏外長：25億美元不是金援

外交知情人士則透露，宏國向台灣要求25億美元的同時，還玩兩面手法，向大陸索金援60億美元。路透22日引用雷伊納的說法指出，25億美元「不是金援」，而是「協商的再融資機制」。他說，當前利率飆高，使得宏都拉斯「窒息」，因此宏國多次要求台灣購買宏國債務的融資機制。

路透記者在北京外交部記者會上提問，台灣當局懷疑中國在暗中支持宏都拉斯的請求。中方對此有何回應？汪文斌表示，有關說法十分荒謬，純屬無中生有。

對宏都拉斯外長雷伊納否認曾向台灣請求增加援贈的報導，台北外交部表示，台宏雙方的溝通與對話均有文書紀錄可茲證明，相關事實終會有水落石出的一天。