台宏斷交在即 台召回大使表達強烈不滿
宏都拉斯總統府秘書長22日證實，宏國外交部長雷伊納依照總統卡斯楚指示，當天率團出訪北京，與中國外交部長秦剛會面，很可能在23日上午就宣布建交。中華民國與宏都拉斯斷交箭在弦上，台北外交部22日下午主動宣布，立即召回駐宏都拉斯大使，表達強烈不滿。一旦台宏斷交，台北將只剩下13個邦交國。
吳釗燮：宏國索求已超出範圍
22日上午在立法院外交及國防委員會，台北與宏國邦交問題是立委關切焦點。外交部長吳釗燮在答詢時表示，中華民國跟宏都拉斯的狀況，「現在進入相當困難的期間」，他很感謝外館同仁堅守崗位，但維繫跟宏都拉斯之間的關係並不容易，「宏國對我們的索求已經超出我們的範圍」，也不應該是台灣能接受的方式。
由於蔡政府執政後，已有八個邦交國與台北斷交，外交部長吳釗燮任內就斷交六國；對於如果宏國再與台北斷交，是否要下台，吳釗燮明確表示，「政務官負起政治責任，是天經地義的事情」。
外交部發言人劉永健表示，自從宏都拉斯總統卡斯楚就任以來，在能力範圍內，台北積極與宏國政府洽商雙邊合作，展現台方協助宏國發展的最大善意；而卡斯楚14日在推特發文表示欲與大陸發展官方關係後，台北仍持續與宏國就維繫兩國邦交進行溝通，一再提醒宏國政府不要輕易相信中國建交承諾的風險。
劉永健說，宏都拉斯政府罔顧兩國超過80年傳統邦誼，漠視台灣長年援助宏國的合作成果，與協助解決宏國問題的善意，堅持派遣外長到中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情，台北決定立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。
中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上表示，中方「願在平等和相互尊重基礎上，同宏都拉斯建立和發展雙邊關係」。
宏外長：25億美元不是金援
外交知情人士則透露，宏國向台灣要求25億美元的同時，還玩兩面手法，向大陸索金援60億美元。路透22日引用雷伊納的說法指出，25億美元「不是金援」，而是「協商的再融資機制」。他說，當前利率飆高，使得宏都拉斯「窒息」，因此宏國多次要求台灣購買宏國債務的融資機制。
路透記者在北京外交部記者會上提問，台灣當局懷疑中國在暗中支持宏都拉斯的請求。中方對此有何回應？汪文斌表示，有關說法十分荒謬，純屬無中生有。
對宏都拉斯外長雷伊納否認曾向台灣請求增加援贈的報導，台北外交部表示，台宏雙方的溝通與對話均有文書紀錄可茲證明，相關事實終會有水落石出的一天。
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