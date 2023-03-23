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4月移民排期╱ 職業移民 中國出生第4優先倒退三年多

記者張筠／華盛頓報導
4月移民排期 （資料來源：國務院。製表：記者張筠）
4月移民排期 （資料來源：國務院。製表：記者張筠）

國務院22日公布2023年4月移民排期，親屬移民多項沒有變化，除第二優先2-A類出現排期，其他各項原地踏步；職業移民各項有退有進，幅度最大的為中國出生第四優先特殊人員和宗教人士倒退三年多，第二優先也倒退四個月，而第三優先(一般類及非技術勞工類)前進三個月，第五優先沒有變化；職業移民非中國出生多項無需排期或原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)出現排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)倒退四個月；非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(一般類)前進三個月；非中國出生無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進三個月，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(特殊人員)倒退三年多；非中國出生也倒退三年多；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額，無需排期。

移民 勞工 國務院

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