蔡英文03/29出訪 過境紐約洛城 北京：反對台灣領導人竄美

台灣蔡英文總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開10天「民主夥伴共榮之旅」。（記者陳正興／攝影）

中華民國蔡英文 總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸。台總統府21日公布行程，去程將過境紐約，回程過境洛杉磯 ，共十天九夜，此次罕見直接公布過境美國城市。

根規畫，蔡英文於台北時間29日早上到忠烈祠致祭後，隨後中午啟程，30日過境美國紐約待兩夜。4月1日抵達瓜地馬拉，3日抵達貝里斯，5日過境美國洛杉磯也待兩夜，7日返台。

對外界指此行重頭戲是回程時於洛杉磯會見美國眾院議長麥卡錫，並在雷根圖書館發表演說，台總統府目前未證實。

蔡英文總統此次出訪的隨行人員包括總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會主委徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、發言人林聿禪。據悉，總統府也邀朝野立委同行，名單待各黨團協商後確定；此行不會有企業代表，但同一時間有台灣企業參訪團也在中美洲，部分行程會重疊。

被問及此行為何沒有安排台灣在中美洲的另一友邦宏都拉斯？台外交部次長俞大㵢表示，多方評估，此時蔡總統不適合去宏都拉斯訪問，因此沒有安排。他也說，「我們不會跟老共玩金錢遊戲，玩金錢遊戲、開支票的是他們，不是我們。」

至於外界評論，台灣前總統馬英九 赴中祭祖，與蔡總統出訪中美洲友邦撞期，似乎是「雙英較勁」。張惇涵表示，馬英九赴中國大陸祭祖，與國家元首出訪友邦本質上並不相同。

另據華爾街日報報導，拜登政府正敦促中國不要利用台灣總統蔡英文訪美之行來加劇緊張局勢。拜登政府這位高級官員20日表示，台灣歷任總統在歷屆美國總統任期內都進行過過境訪問；蔡英文2016年就任總統以來，在2019年底之前有過六次這樣的停留，「都平穩度過，而且中華人民共和國的反應很小」。「我們認為，中國政府沒有理由將這種符合美國長期政策的過境訪問上升為其他事件，」這位政府官員說，「不應以此為藉口，加強在台灣海峽周圍的任何激進活動。」

中國外交部發言人汪文斌20日回應，稱堅決反對「台灣當局領導人」以任何名義、任何理由「竄美」，並稱中方已就此向美方提出嚴正交涉。