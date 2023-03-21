德桑提斯談川普 「沒興趣參與馬戲」 批白艾榮忽視紐約治安犯罪

有意角逐共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯，20日終於開口表示起訴川普不恰當。圖為兩人在2019年於佛州會面。(美聯社)

佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)20日打破沉默，發表對前總統川普 可能因封口費案被起訴的看法，他抨擊紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)忽視影響紐約市民的治安犯罪案，卻選擇處理「很多、很多年以前」發生的封口費事件，是利用公器追求政治議題；德桑提斯並表示沒興趣參與這場「人造馬戲團表演」。

德桑提斯出席佛巷州巴拿馬市(Panama City)活動時回應記者問題，表示不清楚川普被控支付成人片女星封口費以防洩漏婚外情的細節，「我可以說的是，有一名檢察官無視管轄區內每天發生的犯罪，選擇回到許多年前，試圖利用情色片明星的封口費作文章。」他稱白艾榮以其辦公室的權力作為武器。

德桑提斯也提到白艾榮受到億萬富豪索羅斯(George Soros)資助，索羅斯的捐款支持民主黨候選人一直是川普與其他共和黨 人攻擊的目標。

對於川普可能遭起訴，德桑提斯直言：「我們沒有參與此事，也不會參與，我沒興趣參與人造馬戲團表演。」

川普隨後在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文回應：「隨著年齡、智慧、知名度增長，『德假正經』未來某個時刻可能會發現錯誤的指控和虛假的消息。」

此前，川普的一些高級顧問與重要盟友向德桑提斯施壓，表示德桑提斯需要選邊站，幾名重要的共和黨人已經公開為川普辯護，包括他的一些競爭對手與國會盟友。

民調顯示，在2024年總統大選，德桑提斯是與川普勢均力敵的潛在競爭對手，目前他尚未宣布參選，但預計可能在接下來幾個月宣布。

德桑提斯不斷面臨川普陣營的攻擊，但拒絕參與爭鬥，20日回應封口費風波時他告訴記者：「我們議會還有許多事情待辦，我必須把時間花在對人民真正重要的議題上，而不是花時間擔心像川普這類的問題。」

川普的兒子小川普(Donald Trump Jr.)也在推特發文回擊：「所以德桑提斯認為民主黨以法律作為武器控告川普是「人造馬戲團表演」，而不是真正的問題。純粹的軟弱。現在我們知道他為什麼一整個周末都保持沉默了，他完全屬於羅夫(Karl Rove，共和黨策士)、萊恩(Paul Ryan，共和黨籍前眾院議長)和他的億萬富豪捐款人，100%受控制的反對派。」