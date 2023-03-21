德桑提斯談川普 「沒興趣參與馬戲」 批白艾榮忽視紐約治安犯罪
佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)20日打破沉默，發表對前總統川普可能因封口費案被起訴的看法，他抨擊紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)忽視影響紐約市民的治安犯罪案，卻選擇處理「很多、很多年以前」發生的封口費事件，是利用公器追求政治議題；德桑提斯並表示沒興趣參與這場「人造馬戲團表演」。
德桑提斯出席佛巷州巴拿馬市(Panama City)活動時回應記者問題，表示不清楚川普被控支付成人片女星封口費以防洩漏婚外情的細節，「我可以說的是，有一名檢察官無視管轄區內每天發生的犯罪，選擇回到許多年前，試圖利用情色片明星的封口費作文章。」他稱白艾榮以其辦公室的權力作為武器。
德桑提斯也提到白艾榮受到億萬富豪索羅斯(George Soros)資助，索羅斯的捐款支持民主黨候選人一直是川普與其他共和黨人攻擊的目標。
對於川普可能遭起訴，德桑提斯直言：「我們沒有參與此事，也不會參與，我沒興趣參與人造馬戲團表演。」
川普隨後在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文回應：「隨著年齡、智慧、知名度增長，『德假正經』未來某個時刻可能會發現錯誤的指控和虛假的消息。」
此前，川普的一些高級顧問與重要盟友向德桑提斯施壓，表示德桑提斯需要選邊站，幾名重要的共和黨人已經公開為川普辯護，包括他的一些競爭對手與國會盟友。
民調顯示，在2024年總統大選，德桑提斯是與川普勢均力敵的潛在競爭對手，目前他尚未宣布參選，但預計可能在接下來幾個月宣布。
德桑提斯不斷面臨川普陣營的攻擊，但拒絕參與爭鬥，20日回應封口費風波時他告訴記者：「我們議會還有許多事情待辦，我必須把時間花在對人民真正重要的議題上，而不是花時間擔心像川普這類的問題。」
川普的兒子小川普(Donald Trump Jr.)也在推特發文回擊：「所以德桑提斯認為民主黨以法律作為武器控告川普是「人造馬戲團表演」，而不是真正的問題。純粹的軟弱。現在我們知道他為什麼一整個周末都保持沉默了，他完全屬於羅夫(Karl Rove，共和黨策士)、萊恩(Paul Ryan，共和黨籍前眾院議長)和他的億萬富豪捐款人，100%受控制的反對派。」
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