挺川團體計畫和平抗議？紐約市嚴陣以待

在川普鼓動支持者上街抗議後，紐約市19日反映較為平靜，僅有極少量支持者在曼哈頓川普大廈舉旗支持。(記者許君達╱攝影)

前總統川普 日前在其社交媒體平台上發布消息，稱他將於21日被捕，同時號召支持者「抗議，奪回我們的國家」。紐約市 警局消息人士透露，警方正在為最壞的情況做準備，並計畫調動戰略反應組(Strategic Response Group)，處置可能發生的騷亂。

中文社交平台19日出現大量號稱川普支持者已占領曼哈頓 第五大道的消息。但本報在五大道川普大廈(Trump Tower)附近沒有看到無大量華人聚集，五大道街道秩序井然。僅有極少川普支持者在大廈門口舉旗示威。現場執勤的警力也與往常無異，並未發現大量警員駐守。

名為「紐約青年共和黨俱樂部」(New York Young Republican Club)的組織召集川普的支持者20日晚間前往曼哈頓下城參與「和平抗議」。市警局公共信息副局長馬洛尼(Kevin Maloney)表示，下城「一直有很多警察，會監控情況，也有充足的資源。」

川普稱，曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)將於21日因其在2016年競選期間向色情明星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付高額封口費的案件而逮捕他。

發生在2021年1月6日的「國會暴動案」曾造成嚴重的破壞，所以紐約市執法部門對於川普的鼓動給予了高度的內部重視。然而，由於「逮捕」僅是川普的個人說法，並未得到任何官方證實，所以紐約市警局對外的口徑也比較謹慎。在一份聲明中，警局發言人表示他們將一如既往地做好準備，無論是否有任何抗議活動發生，「警局的備戰狀態在任何時候都是不變的，以應對各種突發事件。」市府發言人萊維(Fabien Levy)表示市府一直保持警惕，但沒有透露採取的相關安全措施。