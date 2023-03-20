封口費案對嗆 川普：獵巫 地檢：不容忍威嚇

可能因「封口費」而被起訴的前總統川普，19日再推長文抨擊紐約市曼哈頓檢察官白艾榮，嗆他是「反向種族主義者」。圖為川普18日晚在奧克拉荷馬州吐桑市出席摔交大會。(美聯社)

前總統川普 19日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表長篇推文，批評正在調查2016年總統大選期間川普陣營給緋聞對象「封口費」是否觸犯選舉獻金法規的民主黨籍曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)是個「反向種族主義者」(Racist in Reverse)。川普先前已經預告，21日恐怕將會遭到逮捕。

福斯新聞網(Fox News)19日報導，白艾榮辦公室正在準備起訴書，說明川普在2016年大選期間給緋聞女主角「封口費」的違法之處。

白艾榮是紐約曼哈頓第一位非洲裔地方檢察官，川普在「真實社群」發文中為白艾榮冠上「反向種族主義者」封號。

有意起訴川普的紐約市 曼哈頓地方檢察官白艾榮18日致函地檢處員工表示，絕不容忍威嚇、不懼威脅。(美聯社)

川普自稱清白無罪 指控華府主導

川普寫道：「拜登企圖假裝跟曼哈頓地方檢察官對民主的攻擊並無關聯，但事實上，他早就已經在地方檢察官辦公室布滿來自不公平司法部的人，包括來自華府的一名司法部高層官員，此人基本上就在主導『馬臉』(Horseface)獵巫行動。」川普曾多次形容「封口費」案緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)長像彷彿「馬臉」。

川普寫道：「白艾榮就是個反向種族主義者，聽從華府命令行事。」川普指出，自己完全沒有犯罪情事，其他民主黨籍司法官員都曾在起動調查後放棄繼續追究，前任曼哈頓區域檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)與白艾榮原本也都是如此，但白艾榮後來改變心意，「應該反過來調查他們這些人才對！」

白艾榮18日在給部屬的電郵中寫道，曼哈頓地方檢察官辦公室「絕不容許任何恫嚇，也不容許企圖破壞紐約法律的威脅」。

白艾榮：任何威脅 一定訂徹底調查

白艾榮說，辦公室與紐約市警察局及法院密切合作中，任何具有針對性或可信威脅(credible threats)一定徹底調查，適當保護措施也已布置完成，「好讓我們1600名人員能有安全的工作環境」。

白艾榮在信中也強調，辦公室將持續秉持公平公正執法精神，唯有在適當情況下才會公開發言。

川普律師哈巴(Alina Habba)19日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，如果川普被起訴，紐約恐將爆發「騷亂」(mayhem)。她說：「如果出現某些安全憂慮，絕對是可以理解的。」