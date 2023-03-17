法國養老金「黃金時代」漸退 美社安金體系有後盾

由於民眾壽命延長、人口高齡化，法國養老金黃金時代逐漸消退。(路透)

隨著人類壽命延長和人口老齡化，為每張養老金支票提供資金的在職勞工人數持續減少；法國總統馬克宏 提議全面改革法國養老金制度，將法定退休 年齡提高兩年至64歲；法國養老金黃金時代即將結束，成為人口壓力影響全球發達經濟體退休制度的極端範例。

法國政府表示，1960年代初期，法國每名退休者可對應四名以上勞工；但由經濟學家、立法者和工會領袖組成、向政府提供養老金方面建議的獨立諮詢小組指出，此對應數字在2020年減為1.7人，預計未來十年將降至1.5人。

據經合組織(OECD)數據，法國是歐洲退休人士面臨貧困風險比率最低的國家之一，衡量退休收入替代先前收入有效程度指標的「淨養老金替代率」(net pension replacement rate)為74%，高於OECD的62%平均水平。

但法國也為此付出代價；其養老金體系預計2023年將出現18億歐元(合19億1000萬元)赤字。獨立諮詢小組稱，赤字2025年將增至107億歐元(合113億5400萬美元)，2035年增至212億歐元(合225億美元)。

華爾街日報指出，美國社安金 體系也面臨類似的人口逆風，社安金主要也是靠現有勞工承擔支付退休人員福利。儘管美國社安金慷慨程度比法國低得多，淨替代率為退休前收入的51%，但其成本在2021年開始超過收入。對社安金信託基金的預測顯示，若沒有新收入來源，其儲備金將在2035年耗盡。

與法國不同的是，美國有後盾；公司和地方政府常提供養老金或稅收優惠退休計畫，如401(k)s，以激勵勞工為晚年儲蓄。OECD數據顯示，將這些加入社安金，平均96%的收入得到保障。

隨著法國嬰兒潮一代開始退休，歷屆法國政府都在努力減輕子孫後代的經濟負擔。

2010年，保守派總統薩科齊(Nicolas Sarkozy)將退休年齡提高到62歲。三年後，社會黨總統歐蘭德(François Hollande)將獲得全額養老金所需工作年資從41.5年提高到43年。馬克宏2017年上任後，2019年首次嘗試改革養老金體系，工會以法國史上持續時間最長的交通罷工作為回應，讓全國癱瘓了七周；疫情到來，馬克宏擱置了計畫。2022年，馬克宏競選時承諾提高退休年齡，成功當選連任。