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法政府動用憲法 將退休年齡提高到64歲 巴黎數千人示威

編譯陳韻涵／綜合16日電
巴黎示威民眾16日在協和廣場舉牌，抗議法國政府動用終極武器憲法第49.3條，不經投票，就強制通過將退休年齡從62歲提高到64歲。 (Getty Images)
巴黎示威民眾16日在協和廣場舉牌，抗議法國政府動用終極武器憲法第49.3條，不經投票，就強制通過將退休年齡從62歲提高到64歲。 (Getty Images)

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的政府16日動用憲法第49.3條，繞過缺乏多數支持的國民議會，強制通過退休金制度改革(退改)法案，將退休年齡從62歲提高到64歲，以減輕退休金衍生的財政壓力，新規將於2030年生效；政府強硬作為招致撻伐，議員形容法國陷入「民主危機」，也引發大規模抗議潮。

華爾街日報報導，馬克宏此舉讓他夾在立法機關與數百萬名抗議群眾之間；提高退休年齡違背法國福利社會模範，但馬克宏盼於提高軍費援助烏克蘭之際，透過提高退休年齡減輕財政負擔。

法國政府事前多次表示不願動用憲法，但眼見未確定掌握多數，決定孤注一擲，在最後一刻宣布動用終極武器憲法第49.3條，立即中止辯論，且不須投票，法案視為通過。

法國總統馬克宏希望在提高軍費援助烏克蘭之際，透過提高退休年齡減輕財政負擔。(Ge...
法國總統馬克宏希望在提高軍費援助烏克蘭之際，透過提高退休年齡減輕財政負擔。(Getty Images)

憲法第49.3條在法案強制通過後，賦予反對陣營24小時提出不信任動議；若動議通過，內閣必須總辭、法案撤銷。

總理柏納(Elisabeth Borne)當天下午在國民議會開議時，在反對派抗議聲中宣布動用憲制手段，強調「不能冒著讓175個小時國會辯論化為泡影，或讓兩院共識破裂的風險，我準備好承擔責任」。

退改是馬克宏的施政要務之一，動用憲法強制通過此案卻也讓極左與極右政黨有了攻擊他的武器，各黨數月來動員群眾抗議，並將馬克宏政府比作脫離現實的集權政府。

激進左派「不屈法國」(La France insoumise)黨魁領袖梅蘭雄(Jean-Luc Mélenchon)表示，退改法案缺乏正當性，支持對政府提出不信任動議。

極右派「國民聯盟」(National Rally)議員雅各貝利(Laurent Jacobelli)砲轟動用憲法第49.3條「是政府的失敗，傷害民主，總統緊抓著他的改革，就像被寵壞的小孩和他的玩具」，稱極右派會投票支持不信任動議。

國民聯盟議員瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)則說，若柏納續任形同「對國民掌摑」。

數千抗議群眾聚集在巴黎協和廣場(Place de la Concorde)示威，與警方發生衝突。

左派總工會(CGT)秘書長馬蒂內茲(Philippe Martinez)說：「政府此舉將重振抗議行動。」 

工會領袖誓言持續抗議與罷工，全法各地的公務員大舉早退、停課，大眾運輸停擺，巴黎垃圾車停收數日，垃圾遍地。

國民聯盟與左翼「新民眾生態和社會聯盟」(NUPES)都已表態提出不信任動議，保守右翼「共和黨」(Les Republicains)黨魁齊歐堤(Eric Ciotti)則說，該黨議員不會支持動議；齊歐堤支持退改法案，但坦言並非所有領導階層都認同，「我們陷入民主危機」。

巴黎示威民眾16日在協和廣場舉牌，抗議法國政府動用終極武器憲法第49.3條，不經...
巴黎示威民眾16日在協和廣場舉牌，抗議法國政府動用終極武器憲法第49.3條，不經投票，就強制通過將退休年齡從62歲提高到64歲。 (Getty Images)

退休金 馬克宏 投票

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