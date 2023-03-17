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「搶救社安金」國會提案調升薪資稅上限、成立主權財富基金

記者顏伶如／綜合報導
根據估計，社安金再過十多年恐將破產。（Getty Images）
根據估計，社安金再過十多年恐將破產。（Getty Images）

根據估計，社安金(Supplemental Security Income，SSI)再過十多年恐將破產，搶救社安金近來在國會引起兩黨越來越多討論，還涉及政府赤字一路走高應該如何解決。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)日前公布最新報告指出，截至今年1月的四個月期間，社安金福利計畫支出與一年前同期相比增加約10%，換算起來約370億元。

報告指出，社安金平均給付調高是支出增加原因之一，領取福利人數越來越多則是另一個重要因素，導致社安金面臨破產陰影。

多年來，國會議員提出多種旨在搶救社安金的方案，如今兩黨對於國債上限是否調高看法分歧，讓在聯邦預算占有高額比例的社安金經費來源成為關注焦點。幾項較受矚目的提案包括：

提高薪資稅(payroll tax)上限

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin）說，這是可以快速解決問題的辦法。2023年工資繳稅上限為16萬元，年收入超過這個基準並不必繳額外的社安稅。某些民主黨人士曾討論修改上限，讓年收入超過40萬者多繳一些稅。

提高領取社安金的年齡

某些保守派人士主張，美國民眾壽命越來越長，因此開始領取社安金的年齡應該跟著調高。但提案遭到民主黨陣營及某些共和黨員反對。

成立主權財富基金

共和黨籍路易西安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)與無黨籍緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)正在研議成立主權財富基金(Sovereign wealth fund，SWF)以充實社安金預算，但計畫尚未定案。

社安金 參議員 預算

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共和黨提法案：領糧食券要在職、工作年齡提高

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