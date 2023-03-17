我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

馬克宏「傷害退休權」平衡財政 法國藍領影響最大

記者顏伶如／綜合報導
法國政府強制推行的退休金制度改革法案，將強迫延長工作時間來平衡財政，反對者認為對藍領階層影響大。圖為工人在拉羅謝爾市一家生產衝浪板的工廠裡工作。(Getty Images)
法國政府強制推行的退休金制度改革法案，將強迫延長工作時間來平衡財政，反對者認為對藍領階層影響大。圖為工人在拉羅謝爾市一家生產衝浪板的工廠裡工作。(Getty Images)

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在國民議會原訂投票表決退休改革法案之前，援引憲法第49.3條權限直接讓法案強行通過；反對退休改革法案的勞工團體說，馬克宏傷害了寶貴的退休權，而且馬克宏不願對富人加稅，藍領勞工因此增加了不公平的負擔。

退休年金改革引發政治對立的戲碼，在馬克宏上台的多年之前就曾上演，1995年、2010年都曾發生大規模抗議。馬克宏上台之後提出退休改革計畫，這是第二次面臨龐大阻力。

2019年，馬克宏在第一任任內提出退休改革方案，結果引發大批群眾走上街頭抗議以及導致諸多不便的勞工罷工，其中包括法國史上為期最長的運輸工人罷工。後來由於新冠疫情爆發，退休改革計畫被法國政府暫時擱置。

法國政府強制推行的退休金制度改革法案，將強迫延長工作時間來平衡財政，反對者認為對...
法國政府強制推行的退休金制度改革法案，將強迫延長工作時間來平衡財政，反對者認為對藍領階層影響大。(Getty Images)

相較與2019年的方案，這次法案出現的重大差別為調高法定退休年齡。捲土重來再次推出的改革方案，以最直白的方式設法讓退休金制度收支平衡，充實資金的手段則是讓法國勞工再多工作幾年才退休。法國政府坦承，如此改變恐將對某些勞工帶來不便，但改革有其必要性。

法國退休年金為「隨收隨付制架構」(pay-as-you-go structure)，勞工與雇主都必須繳交薪資稅(payroll taxs)，薪資稅則是退休年金的經費來源；勞工退休將可獲得有政府擔保的退休年金。

經濟合作暨發展組織(OECD)統計顯示，在歐洲地區，包括法國在內幾個國家，領取退休年金民眾陷入貧窮的風險最低，退休金替代未退休前工資的淨率約有74%，比其他經濟合作暨發展組織與歐盟成員的水準更高。

不過，法國政府說，隨著民眾壽命增長，退休金制度變得越來越不穩。新法上路後法定退休年齡將從62歲推遲至64歲；但強烈反彈的勞工團體認為，這波改革其實沒有迫切性。

退休金 勞工 馬克宏

上一則

海關資料：中國公司寄千枝步槍、防彈衣到俄國

下一則

共和黨提法案：領糧食券要在職、工作年齡提高

延伸閱讀

法國強制通過退休改革法 人民怒上街 政治危機一觸即發

法國強制通過退休改革法 人民怒上街 政治危機一觸即發
法上將料法航艦最快2025年赴印太 防「台灣有事」

法上將料法航艦最快2025年赴印太 防「台灣有事」
馬克宏年改首勝 法國罷工潮下通過延至64歲退休

馬克宏年改首勝 法國罷工潮下通過延至64歲退休
婦女墮胎自由權 法國擬加速納入憲法

婦女墮胎自由權 法國擬加速納入憲法

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒