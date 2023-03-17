馬克宏「傷害退休權」平衡財政 法國藍領影響最大

法國政府強制推行的退休金制度改革法案，將強迫延長工作時間來平衡財政，反對者認為對藍領階層影響大。圖為工人在拉羅謝爾市一家生產衝浪板的工廠裡工作。(Getty Images)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)在國民議會原訂投票表決退休改革法案之前，援引憲法第49.3條權限直接讓法案強行通過；反對退休改革法案的勞工 團體說，馬克宏傷害了寶貴的退休權，而且馬克宏不願對富人加稅，藍領勞工因此增加了不公平的負擔。

退休年金改革引發政治對立的戲碼，在馬克宏上台的多年之前就曾上演，1995年、2010年都曾發生大規模抗議。馬克宏上台之後提出退休改革計畫，這是第二次面臨龐大阻力。

2019年，馬克宏在第一任任內提出退休改革方案，結果引發大批群眾走上街頭抗議以及導致諸多不便的勞工罷工，其中包括法國史上為期最長的運輸工人罷工。後來由於新冠疫情爆發，退休改革計畫被法國政府暫時擱置。

法國政府強制推行的退休金制度改革法案，將強迫延長工作時間來平衡財政，反對者認為對藍領階層影響大。(Getty Images)

相較與2019年的方案，這次法案出現的重大差別為調高法定退休年齡。捲土重來再次推出的改革方案，以最直白的方式設法讓退休金 制度收支平衡，充實資金的手段則是讓法國勞工再多工作幾年才退休。法國政府坦承，如此改變恐將對某些勞工帶來不便，但改革有其必要性。

法國退休年金為「隨收隨付制架構」(pay-as-you-go structure)，勞工與雇主都必須繳交薪資稅(payroll taxs)，薪資稅則是退休年金的經費來源；勞工退休將可獲得有政府擔保的退休年金。

經濟合作暨發展組織(OECD)統計顯示，在歐洲地區，包括法國在內幾個國家，領取退休年金民眾陷入貧窮的風險最低，退休金替代未退休前工資的淨率約有74%，比其他經濟合作暨發展組織與歐盟成員的水準更高。

不過，法國政府說，隨著民眾壽命增長，退休金制度變得越來越不穩。新法上路後法定退休年齡將從62歲推遲至64歲；但強烈反彈的勞工團體認為，這波改革其實沒有迫切性。