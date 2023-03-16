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風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

2月消費退潮 零售開支跌0.4% 上餐館減2.2%

編譯潘勛／綜合15日電
在聯準會多次加息後，民眾的開支狂潮似已退卻，包括服裝在內的許多開銷都減少。圖為消費者在紐約市的梅西百貨選購服裝。(Getty Images)
在聯準會多次加息後，民眾的開支狂潮似已退卻，包括服裝在內的許多開銷都減少。圖為消費者在紐約市的梅西百貨選購服裝。(Getty Images)

國人出乎意料的開支狂潮似已退卻，商務部15日公布報告指出，2月零售開支較1月下跌0.4%，購買汽車及汽車零件減少約2%，上餐館酒吧減少2.2%，購買家具、服飾、修繕房屋及園藝開銷都減少，在百貨公司的開銷下降4%，佐證消費冷卻下來，但同比去年仍高出5.4%。

全國公共廣播電台(NPR)報導，聯準會(Fed)去年多次出重手升息，想冷卻經濟以對抗通膨，但國人消費力卻強勁得叫人稱奇；通膨去年夏季達高峰，如今似乎趨緩，但本周數據指出，消費者物價2月同比去年仍高出6%；民眾改變開支，用在參加活動及外出，這兩方面的價格仍在上漲。

民眾2月採買生鮮果菜增加0.6%，線上購物增1.6%。

萬事達卡經濟研究所(Mastercard Economics Institute)北美首席經濟學者蜜雪兒‧邁爾(Michelle Meyer)指出，很明顯，消費者整個去年韌性十足，有能力以良性速度開支，今年開年也一樣。

商務部報告說零售銷售趨緩，對聯準會應是好消息，聯準會還在斟酌經濟面好壞不一的各色訊息。

聯準會按估計在下周集會仍要升息，但最近連倒兩家專門服務科技界的銀行，有望改變聯準會官員的思維；貨幣決策者的焦點可能改往穩定銀行系統。

2月物價較1月成長0.4%，消費者得承受。消費者開支一直強勁的原因不少，例如退休人士2月收到經調整生活成本的退休金，其增幅為40年來最大；天氣也是一大要素，全國多地特別冷，又下雨，往往叫人不想外出，不像1月天氣暖，更多人往外跑。此外民眾借錢來花，信用卡債升速之快列居史上最強之一；但支出不退最重大的因素，還是失業率很低，在3.6%，是50多年來最低；勞動市場走俏，促使工資走高；2月工資成長幅度同比去年成長4.6%。

凡此種種本似好消息，但連動全國經濟則助長通膨，例如公司可能因工資升而調高產品售價，勞工則用加薪多採買，即使漲價也在所不惜。

聯準會 退休金 商務部

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