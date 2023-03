中國富商涉詐騙洗錢10億 郭文貴紐約被捕

因涉金融詐欺與洗錢等罪名,商人郭文貴15日在紐約市被捕。圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

流亡在美的中國富商郭文貴 因涉嫌十餘項金融欺詐和洗錢罪名,15日清晨在所住紐約豪華旅館大樓的家中,被聯邦調查局(FBI)探員逮捕,移送法辦。據聯邦檢方公布長達38頁的起訴書,郭文貴面臨11項指控,涉案金額高達10億元。郭文貴於當日下午在紐約南區聯邦法院過堂,沒有認罪,檢方以郭文貴有潛逃風險,要求不得保釋,值庭聯邦法官當庭裁定,不准保釋,還押候審。

太巧 搜索曼哈頓豪宅突起火

在郭文貴15日清晨遭聯邦探員自住所逮捕帶走後,郭文貴所住的紐約市曼哈頓的豪華公寓大樓傳出火警。圖為紐約市警與消防員趕到火場。(Getty Images)

在郭文貴被捕的當日中午,其所居住的曼哈頓雪莉.荷蘭旅館大樓(Sherry-Netherland Hotel)發生二級火災,迫使聯邦探員暫停搜索郭宅;截至發稿時,尚無法證實兩起事件有關聯。

若指控成立 郭恐100年監禁

本案下次開庭時間定於4月4日。檢方透露,若全部指控都成立,郭文貴將可能面臨100年的監禁。

在同一天,聯邦證券交易委員會(SEC)也對郭文貴提起相關民事訴訟,在長達38頁的控狀指控郭文貴與財務顧問余建明(William Je,在逃)兩人涉及金額高達8億5000多萬元的詐騙案,SEC要求全案提交陪審團審理。目前已沒收郭文貴大部分財產,其中6億多元已開始償還受害的投資 人。

因涉金融詐欺與洗錢等罪名被捕的商人郭文貴15日在紐約南區聯邦法院出庭。蓄鬚的郭文貴身著黑衣,透過口譯瞭解案情。法官下令不准保釋還押。(路透)

郭文貴早年依附於中國的高級國安官員馬建,在中國經營房地產業,2017年流亡海外,此後在網路上以「爆料革命」的名義攻擊以原中共政治局常委、國家副主席王岐山為核心的中國大量高官及社會名流,並因此成名,2015年來美後周圍聚攏了大批追隨者。他「爆料」的各種醜聞雖然聳人聽聞,但都難以查證,真偽莫辨。

涉集資侵占公款 以詐欺起訴

在郭文貴15日清晨遭聯邦探員自住所逮捕帶走後,郭文貴所住的紐約市曼哈頓的豪華公寓大樓傳出火警。圖為紐約市警趕到火場。(Getty Images)

紐約南區聯邦檢察官 威廉姆斯(Damian Williams)在起訴書稱,52歲郭文貴及其同夥從2018年開始利用虛構和欺詐性的商業計畫和投資機會從他的追隨者手中集資,並通過洗錢和挪用的方式非法侵占受害者的投資,用偷來的錢中飽私囊」(lining his pockets with the money he stole)。

起訴書中指其中一個案件,郭文貴以成立一家媒體平台「GTV」的名義發行股票。GTV被宣傳為「史上第一個將公民記者力量及社會新聞與最先進的技術、大數據、人工智能、區塊鏈技術和實時互動交流相結合的平台」,在2020年的僅六周內,就賣出了價值4億5200萬元的股票,投資者多達5500多人。

聯邦指控,然而這些資金多數都被挪用揮霍,還有1億元用於投資一個高風險對衝基金用以牟利。此後,他還以建設農場、高端會員計畫以及發行炒作加密貨幣(喜幣)等方式繼續集資,所得資金很少用於業務發展,多數都被用作奢侈消費。

豪宅、超跑、遊艇 生活豪奢

起訴書揭露郭文貴用詐騙所得購買的5萬平方呎的新澤西州豪宅、價值3700萬元的豪華遊艇、價值350萬元的法拉利豪車乃至兩個價值超過3萬元的床墊。2022年,郭文貴曾宣布破產,稱其只有不超過10萬元的資產和高達5億元的負債。

檢察官威廉姆斯在起訴書中指出,從2022年9月至2023年3月,檢察官辦公室從郭文貴的21個不同帳戶中扣押了月6億3400萬元非法收益,15日逮捕當天還查封了他用非法所得購買的資產,其中包括一輛藍寶堅尼(Lamborghini)跑車。

郭恐潛逃 法官裁定不准交保

郭文貴被捕後被帶到紐約華埠旁的紐約南區聯邦法院過堂。聯邦檢方以他有潛逃風險以及對社會的潛在威脅為由,要求值庭聯邦法官帕克(Katharine Parker)禁止批准他保釋。法官當庭裁定,不准保釋,還押候審。

過堂時可見笑容 開心打招呼

15日下午5時左右,留著長鬍鬚的郭文貴在南區聯邦法院過堂時,身著被捕時所穿的黑色休閑裝,即使戴著口罩,仍可見他面部笑容。他在看到旁聽席上熟識的追隨者時,還開心地打招呼、豎大拇指,而在背對旁聽席的位置坐下後,也不時轉過身與追隨者以眼神交流。

過堂過程中,郭文貴在接受帕克法官問訊時回答迅速,在聽到法官宣告不准保釋後,未改輕鬆神情。郭文貴的辯護律師身在外地無法到庭,辯方代理律師Giwa代表郭文貴當庭宣布不認罪。由於沒有涉及保釋的控辯交鋒環節,庭審持續不到半個小時;結束後,郭文貴被法警押送還押。