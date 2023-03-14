FT：歐盟打算跟進美國設對外投審機制 阻中取得高科技

歐盟已禁止境內企業銷售可能有助俄羅斯軍隊在烏克蘭作戰的產品，但轉出口的漏洞仍在。（路透）

歐盟 正研擬就歐洲企業在海外投資 製造業訂定辦法，目的是要繼美國之後，限制中國和其他競爭對手從西方國家取得尖端技術的能力。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯告訴英國金融時報說，歐洲需要新的限制措施，以防止企業繞過敏感技術的出口禁令，在其他地方生產這類產品。

歐盟已禁止境內企業銷售可能有助於俄羅斯 軍隊在烏克蘭作戰的產品，但轉出口的漏洞仍在。

華府長久以來向盟國施壓，要求他們配合對中國的敏感技術出口禁令。同時，荷蘭經過數月與拜登政府直接協商後，上周終於表示將禁止最先進的晶片製造設備輸往中國。

同時，白宮也正在推動一項法案，希望建立對外直接投資（FDI）審查機構，重點專用放在避免境外生產，因為美國國會迄未就更廣泛的管制法案內容達成共識。

杜姆布羅夫斯基斯說：「對外投資管制是出口管制的另一面，你可以有效禁止所謂的軍民兩用技術（dual use technology）出口，這是我們已經在做的，以防止俄羅斯的戰爭機器得到供應，但這仍然會在有形投資方面留下敏感技術外流的餘地。」

「因此，我們需要就如何掌握這種可能的規避方式在歐盟之中廣泛討論，以達到預期的交果，但也需要非常注意對金融市場和歐盟自身投資環境出現任何意想不到的影響。」

金融時報（FT）指出，官員承認，這類計畫尚在初期階段，在各成員國諸多質疑之下，可能需要數年才能落實。歐盟負責出口和投資管制，但荷蘭和德國等國希望保持與中國深厚的經貿關係，保加利亞甚至根本不審查國內投資，不過，俄烏戰爭已促進彼此合作的意願。