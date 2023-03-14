中駐美使館：入境中國10年簽證 3月15日起恢復

中國宣布3月15日起恢復10年簽證入境功能，方便海外旅客。圖為國際旅客抵達北京首都機場。(Getty Images)

中國駐美大使館13日發布通知，中國駐外簽證 機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這意味著原來因為新冠肺炎疫情 停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從北京 時間2023年3月15日零時起重新使用。

華爾街日報(Wall Street Journal)指出，這是中國駐美大使館自新冠肺炎疫情以來，放寬旅遊限制的重大舉措。

中國駐美大使館通知指出，為進一步便利中外人員往來，決定自北京時間2023年3月15日零時起，就外國人赴華簽證及入境政策作如下調整：恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能、駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證、口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證，以及恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽，港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東盟旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

此外，中國駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴中國的簽證，包括旅遊、就醫事由簽證，都將可恢復使用。

2020年3月以來，北京政府受新冠疫情影響，暫停核發多種簽證並停止多項簽證服務，幾乎對旅客關上大門並讓大多數外國人無法入境，僅少數商務人士與學生例外；疫情期間，中國關閉駐美簽證辦公室、取消面談，並要求郵寄護照等各項申請資料，入境者還須隔離多日，訪華人數急遽下降。

中國曾實施全世界最嚴格的防疫措施，不僅拖累經濟，且讓當地與外國商務人士備感挫折。

去年秋季歷經多次抗議，加上新冠病毒傳播力受到控制、疫情好轉，北京政府2022年12月突然取消嚴格的清零政策，如今至中國的旅客無須隔離；近幾個月來，中國逐步放寬外國人入境限制，2023年1月重啟疫情以來關閉的國門，讓商務人士更容易入境，如今則重新開放觀光簽證申請，13日的官方宣布也沒有提及任何新冠肺炎疫情相關的篩檢政策。