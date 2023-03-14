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斡旋停戰？傳習近平將視訊澤倫斯基 俄烏戰以來首次

國際組／綜合報導
相關報導指，中國國家主席習近平將於下周訪問俄羅斯，與普亭總統見面。圖為兩人去年9月在上合組織峰會上見面。(Getty Images)
相關報導指，中國國家主席習近平將於下周訪問俄羅斯，與普亭總統見面。圖為兩人去年9月在上合組織峰會上見面。(Getty Images)

熟悉內情的消息人士說，中國中國國家主席習近平計畫與烏克蘭總統澤倫斯基進行俄烏戰爭以來首次對談，時間可能是在習近平下周訪問莫斯科與俄國總統普亭會面之後。

華爾街日報報導，消息人士說，習近平分別跟普亭與澤倫斯基會談，反映出北京在斡旋結束俄烏戰爭一事上，扮演更積極的角色。預期習近平會以視訊方式與澤倫斯基會談。

習近平也考慮趁著出訪俄羅斯之際訪問其他歐洲國家，不過他的全部行程尚未確定。

中國國家主席習近平訪問俄羅斯後，將與烏克蘭總統澤倫斯基視頻會議。(美聯社)
中國國家主席習近平訪問俄羅斯後，將與烏克蘭總統澤倫斯基視頻會議。(美聯社)

華爾街日報指出，若習近平真的與澤倫斯基直接對話，將代表北京在勸和俄烏方面邁出重大一步，歐洲迄今仍以懷疑態度看待北京的和平方案。在中國上周出人意料促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交後，勸和俄烏也將提升北京作為全球權力掮客的資格。

路透稍早報導，習近平最快下周可能就會訪問莫斯科。這會是習近平獲得空前第三任國家主席任期之後首次出訪。中國外交部並未立即回應相關問題。

華爾街日報分析，俄烏戰爭已令北京陷於不利的處境，以致北京積極促使俄烏停止衝突。中國與俄羅斯締結「上不封頂」的夥伴關係，習近平自己也與普亭關係緊密；另一方面，美國及其盟邦卻是對中國的不信任感與緊張程度與日俱增。在此情況下，迫使習近平在兩者之間求取平衡。

中國外交部2月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。這份文件共12項，包含停火止戰、啟動和談、核武器用不得和戰爭打不得等。

習近平 北京 澤倫斯基

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