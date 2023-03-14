斡旋停戰？傳習近平將視訊澤倫斯基 俄烏戰以來首次

相關報導指，中國國家主席習近平將於下周訪問俄羅斯，與普亭總統見面。圖為兩人去年9月在上合組織峰會上見面。(Getty Images)

熟悉內情的消息人士說，中國中國國家主席習近平 計畫與烏克蘭總統澤倫斯基 進行俄烏戰爭以來首次對談，時間可能是在習近平下周訪問莫斯科與俄國總統普亭會面之後。

華爾街日報報導，消息人士說，習近平分別跟普亭與澤倫斯基會談，反映出北京 在斡旋結束俄烏戰爭一事上，扮演更積極的角色。預期習近平會以視訊方式與澤倫斯基會談。

習近平也考慮趁著出訪俄羅斯之際訪問其他歐洲國家，不過他的全部行程尚未確定。

中國國家主席習近平訪問俄羅斯後，將與烏克蘭總統澤倫斯基視頻會議。(美聯社)

華爾街日報指出，若習近平真的與澤倫斯基直接對話，將代表北京在勸和俄烏方面邁出重大一步，歐洲迄今仍以懷疑態度看待北京的和平方案。在中國上周出人意料促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交後，勸和俄烏也將提升北京作為全球權力掮客的資格。

路透稍早報導，習近平最快下周可能就會訪問莫斯科。這會是習近平獲得空前第三任國家主席任期之後首次出訪。中國外交部並未立即回應相關問題。

華爾街日報分析，俄烏戰爭已令北京陷於不利的處境，以致北京積極促使俄烏停止衝突。中國與俄羅斯締結「上不封頂」的夥伴關係，習近平自己也與普亭關係緊密；另一方面，美國及其盟邦卻是對中國的不信任感與緊張程度與日俱增。在此情況下，迫使習近平在兩者之間求取平衡。

中國外交部2月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。這份文件共12項，包含停火止戰、啟動和談、核武器用不得和戰爭打不得等。