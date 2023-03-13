劍指北京 澳英美宣布20年內打造下一代核動力潛艦

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）有了新進展。 （美聯社）

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS ）有了新進展，三國領袖13日在美國加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，澳洲 將採購3艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並運用美英的先進技術，以維吉尼亞級潛艦和英國 下一代核動力攻擊潛艦設計為基礎，在20年內共同打造下一代潛艦，就命名為「AUKUS」。

美英澳聯合擴大在印太區域的核威懾能力，被視為抵禦中國在該區域的影響力和軍事行動。

美國總統拜登答覆記者詢問簡短表示，不擔心中方將AUKUS視為「侵略」，並重申很快會與中國國家主席習近平對話。

華府在1958年以來與英國分享造核艦技術，這是美國65年來再度對外國分享；最新的AUKUS潛艦艦隊將分別在英國和澳洲生產和組裝，拜登強調，這些核動力潛艦不會配備核武。

三方聯合聲明說明分階段目標，以協助澳洲建立核動力潛艦艦隊。

首先，自今年起，澳軍將接受美國和英國訓練，美國海軍今年起、英國海軍自2026年起，增加到訪澳洲次數以強化訓練；2027年初，美國和英國海軍會在西澳大利亞區域輪流部署，由兩國指揮官相互協調。

2030年代初，美國將出售澳洲3艘到5艘維吉尼亞級潛艦，提高澳軍對新艦的操作能力，並確保澳洲在現有柴油潛艦退役後沒有能力落差。

2030年代後期，英國打造出首艘AUKUS潛艦，澳洲可望在2040年代初期建成首艘AUKUS潛艦。

路透引述一名澳洲國防官員說法報導，至2055年，澳洲將斥資2450億美元（3680億澳元）。

三國領袖在太平洋艦隊母港港口共同宣布這項消息，背後停泊著維吉尼亞級核動力潛艦密蘇里號（USS Missouri，SSN-780）。

拜登稱英澳為美國最堅定且最強大的盟友。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，過去18個月來，俄羅斯非法入侵烏克蘭、中國態度日益強硬，加上伊朗和北韓破壞穩定的種種作為，都形成更加危險、脫序和分裂的世界；英國在未來數年內加碼投資60億美元（50億英鎊）的國防預算，且強化多邊防務關係，AUKUS將是一個強大的夥伴關係，這將是史上首次，三國潛艦艦隊將在大西洋和太平洋一起維護海洋自由。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，這是澳洲史上最大的單筆防衛投資，將有助擴大澳洲的工作機會、國家安全穩定以及區域安全關係。

聯合聲明表示，三國計畫將在澳洲生產、維護和運作一支配備傳統武裝的核動力潛艦，透過維持可互相操作的核動力潛艦的能力，來擴大三國在印太區域的水下軍事存在，有助於全球安全與穩定。

美國資深官員表示，第一階段已經在執行，洛杉磯級核攻擊潛艦阿許維爾號（USS Asheville，SSN-758）正在西澳洲首府珀斯（Perth），與澳軍聯合訓練，未來幾年會加速推動美艦和英艦訪問澳洲。

美國資深官員表示，美國和盟友致力於維護區域和平穩定，正面對越來越多的挑戰和威脅，包含來自中國、北韓與俄羅斯；AUKUS是一項審慎而合適的投資，應對印太區域日益嚴峻的挑戰。

美國資深官員表示，中方在過去數年來採取一系列行動，在南海與台灣附近的挑釁行動不斷升級，中俄越來越多的海空聯合演習，在中印邊境的挑戰，戰狼外交和經濟抵制等；美英澳如今的行動意在強化聯合行動與捍衛區域，絕非遏制中國。

這名資深官員表示，拜習去年在印尼峇里島會晤，美國決心建立負責任且穩定的美中關係，美國會持續這麼做，過程中，美國認為必須與盟友夥伴就建立強健且穩定的防衛平台展開對話。

路透引述白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日對少數媒體的簡報說法，蘇利文反控中國自己正在建構包含核動力潛艦在內的軍力；他說，「我們已經和他們（指中方）溝通過AUKUS，並試圖取得更多訊息來了解他們的意圖。」

中國譴責這項三方夥伴關係，稱這是非法的核擴散行動；拜登、蘇納克和艾班尼斯重申信守核不擴散條約。