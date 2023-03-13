奧斯卡／楊紫瓊封后 喊話女性「我們辦得到」
華裔女星楊紫瓊毫無懸念地拿下本屆奧斯卡「最佳女主角」獎，是繼荷莉貝瑞(Halle Berry)2002年以「擁抱艷陽天」(Monster's Ball)封后以來，第二位獲得此項殊榮的非白人演員。
楊紫瓊在台上拿著小金人，情緒激動，流下喜悅的眼淚，「謝謝，謝謝你們，想要向所有長得像我一樣的男孩女孩說話，我手上這座是希望的燈塔，只要你敢做夢，夢想愈大愈有可能實現。」接著她向所有女性喊話：「各位女性，不要讓任何人告訴妳，妳們辦不到，我們辦得到的。」最後楊紫瓊將小金人獻給天下的母親：「我要把獎項獻給我媽媽，所有的媽媽，她們都是超級英雄，沒有她們就沒有我們。我媽媽84歲了，我要把這座獎帶回馬來西亞，我的香港家人，謝謝你們讓我站在你們肩膀上。」
Michelle Yeoh accepts the Oscar for Best Actress for her outstanding performance in 'Everything Everywhere All At Once' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/fIDMBH1rEy— The Academy (@TheAcademy) 2023年3月13日
楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中飾演一名華裔移民，面臨家庭、事業危機，卻突然在報稅截止日經歷一連串穿越多重宇宙的奇幻冒險，全片充滿奇想，楊紫瓊不僅在片中展露苦練多年的武打身手，更有親子和解的感情戲，可說是「十年磨一劍」，是她入行40年來集大成之作，擠下凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough），以及蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams），順利封后。
在今晚之前，楊紫瓊已因此片橫掃影壇各大獎項，包括美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」(Independent Spirit Awards)，拿下今年首度將影帝影后融合成不分性別的「最佳主角獎」，以及在奧斯卡金像獎重要前哨戰之一美國演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)、金球獎(Golden Globe Awards)、國家評論協會獎(National Board of Review Awards)封后，成為此三大獎的首位大滿貫亞裔影后。
上一則
FDIC速戰速決出手 拍賣矽谷銀行
下一則
FB留言