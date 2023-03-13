奧斯卡／費雪稱帝：謝謝讓我當鯨魚老爸
「第95屆奧斯卡金像獎」最佳男主角，先前呼聲最高的「我的鯨魚老爸」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)果然不負眾望，順利抱走小金人。
首次被提名就得獎的布蘭登上台領獎時感動落淚，「謝謝影藝學院，謝謝片商願意拍這麼勇敢的作品，讓我能夠成為鯨魚老爸」，同時感謝傑出的劇組團隊，「你們的心與能力就像鯨魚一樣寬大，才能達到這麼驚人的成果」，布蘭登提到自己入行已有32年，一切走來很不容易，「沒有我的劇組，我不可能成功，看到我的孩子今天都在現場，很感動，再次謝謝你們」。
Brendan Fraser accepts the Best Actor Oscar for his incredible performance in 'The Whale' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/ofuc00ckv3— The Academy (@TheAcademy) 2023年3月13日
布蘭登費雪在「我的鯨魚老爸」中，飾演一位試圖與女兒修復關係的272公斤男同志教師。為了演出劇中主角暴食症的模樣，布蘭登費雪穿上厚重的道具服，而且把全身上下的肥厚的道具脂肪，都融入自己的肉身與靈魂，精準傳達出身為父親的懊悔、絕望、渴望救贖，透過一雙透徹的藍色眼眸流露出脆弱憂傷，深具渲染力，充滿幽微細膩的層次，讓這部舞台劇形式的電影，有著力觀眾沉迷的表演魅力。
54歲的布蘭登費雪當年靠「神鬼傳奇」(The Mummy)系列電影走紅，卻在事業巔峰之際遭「好萊塢外國記者協會」(Hollywood Foreign Press Association )前主席菲利普伯克(Philip Berk)性騷擾，讓他身心受創，歷經十年低潮，才終於以「我的鯨魚老爸」重返大銀幕。
布蘭登費雪不但靠著這部電影鹹魚翻身，並擊敗其他入圍者包括在電影「貓王艾維斯」(Elvis)模仿貓王惟妙惟肖的新生代男星奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、英國老牌男星比爾奈伊(Bill Nighy)、資深演員柯林法洛(Colin Farrell)，得獎實屬不易。
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