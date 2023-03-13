阻危機擴大 矽銀所有儲戶存款 可全額領回

矽銀所有儲戶存款，將可全額領回。(美聯社)

聯邦監管機構12日晚間宣布採取非常措施，為矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)倒閉止損，向該行全體儲戶(all depositors)保證他們13日就能取得自己「所有存款」；財長葉倫12日同時表示，政府不擬紓困矽谷銀行，不會重蹈2008年金融海嘯覆轍，但將專注於滿足儲戶需求；葉倫向全體國人喊話，要大家安心，矽谷銀行倒閉不會有骨牌效應，全美銀行系統很安全，資本充足。

財政部長葉倫12日表示政府啟動緊急措施，向國人喊話，要大家安心，矽谷銀行倒閉不會有骨牌效應，全美銀行系統很安全，資本充足。(美聯社)

華盛頓郵報報導，聯準會 、財政部和聯邦存款保險公司(FDIC)發布聯合聲明指出，「存款人從3月13日周一起，都將能取得所有的錢。納稅人不會承擔與矽谷銀行解決方案相關的損失」。

紐約Signature銀行也關閉止血

總行位於紐約市的Signatue銀行，12日傳出被接管消息。圖為在大摩工作的經理人莎拉．戈爾12日離開銀行。(路透)

監管機構還表示，紐約市Signature Bank也遭州政府依循紐約州特許權而關閉，處置方法將與矽谷銀行類似。

聯準會宣布設緊急放款專案

FDIC下令總行位於加州的矽谷銀行關門，接管所有資產，進行處分。圖為運鈔保全車10日停在矽谷銀行前，提供現金。(美聯社)

聯準會同時宣布將設立緊急放款專案，由財政部批准，把額外資金注入夠資格的銀行，協助各銀行安心下來，知道自己能滿足全體儲戶的需求。該專案由財政部的250億元資金儲備支持，遇到危機發生可以動用，可提供長達一年的貸款給銀行、合作社、信用聯盟等夠格的存款機構，抵押品為等值的公債、政府機構債券及房貸擔保債券。

專案規模大到足以支應數兆

華郵報導中說，聯準會拒絕透露本放款專案規模有多大，但明確指出大到足以支應數兆元、可能發生的提款要求。

葉倫在哥倫比亞廣播公司(CBS) 「面對全國」(Face the Nation)節目指出，處理2008年金融海嘯之後，很多改革均已就位，國家不會再有紓困動作，但政府關心儲戶，試著滿足他們的需求。

葉倫表示，監管單位正考慮很廣的選項來處理矽谷銀行倒閉案，包括收購，但此事該由FDIC決定，由FDIC判斷怎樣處理該銀行最好。

「找買家買下矽銀是最好結果」

前FDIC主席希拉·拜爾(Sheila Bair)認為，找到買家買下矽谷銀行是「最好結果」；該行的問題點在流動性出錯，發生擠兌，以至於沒時間準備在市場賣掉該行，現在必須做的便是賣掉矽谷銀行，趕上時機。

聯準會、財政部及FDIC聯合聲明指出，矽谷銀行儲戶自13日起就能取得自己一切存款；解決矽谷銀行倒閉而致的一切虧損，不會由納稅人承擔。

監管單位指出，也設置類似方案，處理12日關門的Signature Bank；設在紐約的Signature Bank長久以來專門提供銀行服務給法律事務所。

矽谷銀行倒閉一事周末震動銀行業，迫使政府加速把該行賣給民間買家，或者想出其他解方。官方及經濟學界憂慮，儲戶把錢存在未有保險的地區銀行，可能會擔憂存款安危，把錢由地區銀行取走，改存到較大銀行比較安全。有些人警告，那麼做只怕會把單一銀行倒閉，轉變成全面危機。

麻省理工學院(MIT)經濟學者福布斯(Kristin J. Forbes)指出，癥結點在這樣處理矽谷銀行，能否紓解儲戶的憂慮，避免其他擠兌事件。

監管單位試著避免的便是恐慌擴大，於是公布最新配套方案，表示FDIC為幫忙未有保險儲戶而衍生的一切成本、虧損，將依法對銀行界做特別評估來收回。