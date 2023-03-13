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楊紫瓊奪奧斯卡影后 「媽的多重宇宙」橫掃7獎

編譯陳韻涵／綜合12日電
楊紫瓊(左二)與布蘭登費雪(右二)奪奧斯卡影后及影帝。關繼威(左)及潔美李寇蒂斯(右)為男女配角。(路透)
楊紫瓊(左二)與布蘭登費雪(右二)奪奧斯卡影后及影帝。關繼威(左)及潔美李寇蒂斯(右)為男女配角。(路透)

囊括最佳影片、導演、男女配角等獎

第95屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮12日在洛杉磯杜比劇院(Dolby Theatre)舉行，由脫口秀天王吉米金莫(Jimmy Kimmel)擔綱主持，亞裔故事為主軸的電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)以11項入圍成為入圍最大贏家，「媽的多重宇宙」拿下影后、最佳影片、最佳導演，以及最佳男女配角獎、最佳編劇、最佳剪輯共七座獎項，成為本屆最大贏家。

60歲楊紫瓊 成為首位華裔影后

現年60歲的亞裔女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)以「媽的多重宇宙」，成為首位華裔影后，以及影史上第二位獲頒這項殊榮的非白人女性。

楊紫瓊以「媽的多重宇宙」，成為首位華裔影后。(路透)
楊紫瓊以「媽的多重宇宙」，成為首位華裔影后。(路透)

影藝學院安排首位非裔影后荷莉貝瑞(Halle Berry)頒獎給首位華裔影后，楊紫瓊致詞時表示，「這是一座希望與可能的燈塔，證明勇敢追夢，夢想就會成真」。

楊紫瓊告訴每位女性，「別讓任何人告訴你，妳做不到，我們做得到。」接著，她一一感謝劇組、演員。

楊紫瓊隨後表示，「這座獎項要獻給我媽，全世界所有的母親，沒有她們就沒有我們。」

楊紫瓊成為繼非裔女星荷莉貝瑞(Halle Berry)2002年以「擁抱豔陽天」(Monster's Ball)登頂以來，影史上第二位獲頒這項殊榮的非白人女性。

楊紫瓊獲頒小金人之前，已以本片連續獲得金球獎、美國演員工會獎、國家評論協會的最佳女主角獎。

「丹尼爾兄弟」獲得最佳原創劇與最佳導演

「媽的多重宇宙」的兩位編劇「丹尼爾兄弟」關家永(Daniel Kwan)及丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)獲得最佳原創劇與最佳導演。

丹尼爾舒奈特獲頒最佳原創劇本時表示，說他從小就夢想寫劇本，感謝數年來的老師們。

關家永在麻州成長，父親是香港人，母親則為台灣人。關家永致最佳原創劇本謝詞時表示，他的「冒名頂替症候群(imposter syndrome)從未如此嚴重」，而今他不再需要擔心這件事了，因為他真的得獎了。 

「丹尼爾兄弟」稍晚再度獲頒最佳導演，他們二度上台致詞時表示，團隊中有許多天才，今日成就來自集體環境與努力。

關家永說：「我們不必努力達成許多目標或成為楷模，一切都是這麼瘋狂。」

剪輯師羅傑施(Paul Rogers)獲頒最佳剪輯獎，他致詞時表示這只是他的第二部作品，讓他感覺很不可思議。

吉米金莫在最佳剪輯師獎項頒完後，再次向剪輯師致敬，說剪輯師可以把許多沒有看頭的片段剪成一部好看的電影。

最佳男配角 關繼威感動落淚

51歲的亞裔演員關繼威13日以「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡最佳男配角獎，成為繼吳漢...
51歲的亞裔演員關繼威13日以「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡最佳男配角獎，成為繼吳漢後，第二位拿下最佳男配角獎的亞裔演員。(路透)

此外，51歲的越南裔演員關繼威(Ke Huy Quan)獲頒最佳男配角獎，關繼威獲獎後感動落淚，他上台致詞時率先感謝觀看轉播的母親，回顧他的美國夢從一艘船開始，童星出道的他歷經落寞多年後再次重回大銀幕，一舉拿下奧斯卡最佳男配角。

關繼威感謝妻子一直鼓勵他不要放棄，總有一天會贏來屬於他的時刻，如今果然不負眾望。關繼威鼓勵大家不要放棄夢想，持續相信自己並努力。

最佳女配角 潔美李寇蒂斯感性致詞

潔美李寇蒂斯拿下奧斯卡最佳女配角。(路透)
潔美李寇蒂斯拿下奧斯卡最佳女配角。(路透)

此外，在「媽的多重宇宙」中飾演刁鑽稅務員的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)不久前獲得美國演員工會獎的最佳女配角，如今再次拿下奧斯卡最佳女配角。

潔美李寇蒂斯致詞時表示，她並非自己拿下本獎項，而是「共同製作這部電影的所有藝術家，我們一起贏得這座奧斯卡！」

她感謝「曾支持我參演多年的這類型電影，數以萬計人，我們剛才一起得到一座奧斯卡！」

潔美李寇蒂斯來自好萊塢的演藝家族，父母也都得過奧斯卡，如今64歲的她終於拿下首座屬於她的小金人，讓她感動不已，她也向在場的丈夫和子女致意。

最佳男主角 布蘭登費雪眼眶泛淚

54歲的布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」(The Whale)獲影帝。(路透)
54歲的布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」(The Whale)獲影帝。(路透)

54歲的布蘭登費雪(Brendan Fraser)以「我的鯨魚老爸」(The Whale)獲獎，他首次入圍、首次得獎。感動萬分的他上台時眼眶泛淚，哽咽感謝影劇學院與劇組團隊，說道「我想跟大家一起得到這個獎」。

最佳紀錄長片獎 反映時事

講述俄羅斯毒害反對派人士的政治議題紀錄片「納瓦尼事件簿」(Navalny)獲得最佳紀錄長片獎，強烈呼應俄羅斯侵犯烏克蘭一年多的國際局勢。

納瓦尼的家人共同上台領獎，他的妻子致詞時表示，丈夫仍在受苦，但他只是想要保護民主，希望我們的國家(俄羅斯)可以走向民主，並告訴他「親愛的，堅強下去」。

最佳實景短片 台上唱生日歌

最佳實景短片由講述愛爾蘭兄弟故事的「不告而別」(An Irish Goodbye)獲獎，製片柏克萊(Tom Berkeley)與懷特(Ross White)都是首次入圍、首次得獎。

他們致謝詞後表示，同台接受獎項的主要演員詹姆斯馬丁(James Martin)今天生日，邀請全場一起為他唱生日快樂歌，馬丁感動得講不出話來。

最佳影片獎、最佳攝影獎 西線無戰事

西線無戰事(All Quiet on the Western Front)攝影師詹姆斯‧法蘭德(James Friend)首次入圍便獲得最佳攝影獎，曾入圍英國奧斯卡的他接續前一個頒獎氣氛，打趣說道「今天不是我生日，但我覺得很幸運」。

法蘭德憶述當年要告訴家人要從事影藝事業，「好像要進馬戲團一樣」，感謝妻子多年來的支持。

西線無戰事的眾演員之後再次上台，領取最佳國際影片獎。

最佳服裝設計 再創歷史

「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)服裝設計師露絲·卡特(Ruth Carter)當年因為首集黑豹獲得最佳服裝設計獎，成為首次獲得此獎項的非裔女性，如今黑豹續集再獲殊榮並刷新紀錄。

其他

小象守護者(The Elephant Whisperers)獲頒最佳紀錄短片獎，這部印度電影講述一對夫婦與一頭孤象拉古(Raghu)之間的連結，「男孩、鼴鼠、狐狸與馬」(The Boy, The Mole, The Fox and The Horse)則獲頒最佳動畫短片。

「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)獲得最佳視覺效果，最佳改編劇本由「女人悄悄話」(Women Talking)的莎拉波莉(Sarah Polley)獲得。

「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)的五位音效師不負眾望，獲得最佳音效獎，獲獎人上台致詞時表示，謝謝所有看到與聽到這部電影的人。

雙雄起義(RRR)主題曲Naatu Naatu作曲家凱拉瓦尼(MM Keeravaani)與作詞人錢德拉博斯(Chandrabose)獲頒最佳原創歌曲，成為首度獲得此獎的印度歌曲。

凱拉瓦尼(MM Keeravaani)致詞用唱的，改編美國鄉村歌曲「木匠兄妹樂團」(Carpenters)雋永名曲「世界之頂」(top of the world)感謝眾人。

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