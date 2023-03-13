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超級富豪警告 13日恐爆擠兌 經濟崩盤

編譯徐薏茹／綜合12日電

「潘興廣場資本管理」(Pershing Square Capital Management)對沖基金經理人、億萬富豪艾克曼(Bill Ackman)預測，矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉後，13日上午該銀行重新開放的數小時內將出現「經濟崩潰」，他敦促政府介入並保護所有的銀行儲戶，警告不作為可能導致其他小型銀行產生連鎖反應。

令人擔憂的情況是，儲戶會因為害怕整個銀行系統的不穩定和可能發生的骨牌效應而急於領出現金。

艾克曼批評政府目前為止的反應，11日他在推特發文：「若私人資本無法提供解決方案，應該考慮高度緩衝的政府優先紓困方案。」

艾克曼指出，讓矽谷銀行在未保護所有儲戶的情況下倒閉，表明了未保險的存款是破產銀行的無擔保非流動債權。

接管矽谷銀行的聯邦存款保險公司(FDIC)僅提供保險儲戶25萬元的保險金額。然而根據矽谷銀行最近的年度報告，該銀行全部1730億元的存款中有96%沒有保險。

艾克曼表示，矽谷銀行倒閉「可能摧毀經濟一個重要的長期驅動力」。

他預測儲戶會從非系統性重要的銀行中提領大量無保險的存款，轉移至財政部的貨幣市場基金和短期國庫券(UST)。

非系統性重要銀行是被視為即使倒閉也不會對整體金融體系穩定構成重大威脅的金融機構，這類銀行規模通常較小，資產與存款較少。

艾克曼認為，儲戶一旦開始從區域及地方銀行抽走資金，「這些重要機構的崩壞便會開始」，基本上會導致全國小型銀行出現擠兌情況。

他稱美國政府本可以為矽谷銀行的存款擔保，以小額權證作為交換，防止倒閉並創造潛在的利潤。

艾克曼預測現在不太可能有買家出面收購矽谷銀行。

不過現在卻傳出世界首富馬斯克(Elon Musk)對於買下矽谷銀行持開放態度。

10日晚遊戲裝備公司「雷蛇」共同創辦人兼執行長陳民亮(Min-Liang Tan)在推特發文稱：「我認為推特應該買下矽谷銀行，變成數位銀行。」

馬斯克回應他的貼文：「我對這個意見保留開放態度。」但未有進一步回應。

矽谷銀行 保險 推特

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