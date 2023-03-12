銀行破產連鎖效應？葉倫信心喊話：美銀行體制有韌性

矽谷銀行(SVB)破產風暴引發市場擔憂是否產生骨牌效應，財政部長葉倫出面信心喊話表示，美國銀行體制「仍有韌性」，監管部門擁有有效的辦法解決SVB的狀況。(Getty Images)

在加州的矽谷銀行 (SVB )破產風暴引發市場擔憂是否產生連鎖效應，財政部長葉倫出面信心喊話表示，美國銀行體制「仍有韌性」，監管部門擁有有效的辦法來解決SVB的狀況。前財長桑默斯也說，只要存戶不受影響，SVB不會構成系統性風險。

投資法人分析，上次金融海嘯後聯邦對金融業嚴格監管，矽谷銀行倒閉應該不會造成系統性風險。

目前擔任哈佛大學教授的桑默斯(Lawrence Summers)接受彭博電視台「華爾街一周」節目訪問時說：「絕對重要的是，不論這件事如何解決，都必須把錢償付給存款戶，而且要全額償付」。

他表示，只要存款戶能拿回所有的錢，即使銀行的資產價值會蒙受一些風險，「我不認為這會演變成一個系統性風險來源，前提是要合理處理此事，而我有充分理由認為會這麼做」。

桑默斯在訪談中指出，SVB的問題出在「借入短期資金、放出長期貸款」，隨著利率走高，麻煩就愈陷愈深，存款水位「開始垮下來，先是因創投業和新創業界遭遇困境，然後因為存款戶開始警覺情況不妙」。

聯邦存款保險 公司已新成立聖塔克拉拉存款保險國家銀行，矽谷銀行所有存款都已轉入這家新銀行。去年底矽谷銀行超過上限的存款額共達1510億元。

財政部長葉倫試圖安撫市場，稱已召集各監管機構共同協商矽谷銀行的問題，包括聯準會、聯邦存款保險公司 (FDIC)和貨幣監理署(OCC) 。她對銀行業監管有充足的信心，研判美國銀行系統仍然充滿韌性。

白宮經濟顧問委員會主席若斯(Cecilia Rouse)也表示對銀行體系有信心，與十年前相比，美國銀行系統根本上處於不同的位置，當時實施的改革確實提供銀行系統韌性。