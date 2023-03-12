酒鄉到倫敦…矽谷銀行倒閉撼動全球
總部在加州的矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉的震波傳遍全世界，從加州製酒商到大西洋彼岸的初創公司，許多公司正想方設法，在矽谷銀行10日突然倒閉後管理好自己財務；串流科技公司樂酷(Roku)在矽谷銀行就存了4億8700萬元，其他存款逾億元的公司也不在少數。
美聯社11日報導，矽谷銀行倒閉，不僅讓公司存戶生意陷入愁雲慘霧，還讓它們耽擱發放員工薪水。
加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，他正與白宮討論「盡速穩定局面，保護就業、人民生計，還有充當全國頂梁柱的整個創新生態」。
存戶在矽谷銀行存不到25萬元者可望由聯邦存款保險公司(FDIC)擔保，取回全部存款；監管單位正在找買家財團承接矽谷銀行，希望讓存款25萬元以上的存戶也能悉數取回款項。
這類存戶包括加密貨幣業大公司Circle，該公司表示為自己發行的USDC加密貨幣儲備400億元，其中33億元存在矽谷銀行；因此原本價值穩定在1元的USDC到11日曾跌破87分，隨後再回升到97分以上。
在大西洋對岸，初創公司11日醒來發現矽谷銀行的英國分行已停止付款，也不接受存款；英國央行的英格蘭銀行10日晚表示，即將展開矽谷銀行英國分行的破產程序，每位存戶可「盡快」從帳戶裡領到17萬英鎊(合20萬4544美元)的存款。
英分行售資產支付債權人
英格蘭銀行表示，矽谷銀行英國分行的資產將出售，以支付債權人。
串流直播公司樂酷向證券管理委員會(SEC)申報，公司持有的19億元現金，4億8700萬元存在矽谷銀行，相當於總現金及現金等同品的26%。樂酷表示，存在矽谷銀行的大多數存款沒有保險，目前不知能取回多少。
電玩公司Roblox也申報，公司30億元現金有5%存在矽谷銀行，但銀行倒閉不至於影響日常營運。
設在多倫多市的AcuityAds Holding表示，公司把現金5500萬元存在矽谷銀行，存在其他銀行的只有480萬元；公司聲明表示，希望暫停交易，所剩現金將用來維持營運。
SVB是紅酒業重要貸款來源
矽谷銀行破產，感覺痛楚的不僅科技初創公司，加州另一重要產業的紅酒業也一樣，自1990年代以來，矽谷銀行便是該行業的重要貸款來源。赫許葡萄園(Hirsch Vineyards)總經理赫許(Jasmine Hirsch)表示，矽谷銀行倒閉讓業者十分失望。
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