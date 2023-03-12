酒鄉到倫敦…矽谷銀行倒閉撼動全球

矽谷銀行倒閉，初創公司創辦人11日醒來發現它在英國的分行已停止付款，也不接受存款；英國央行的英格蘭銀行表示，即將展開矽谷銀行英國分行的破產程序。圖為倫敦金融區。(美聯社)

總部在加州 的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)倒閉的震波傳遍全世界，從加州製酒商到大西洋彼岸的初創公司，許多公司正想方設法，在矽谷銀行10日突然倒閉後管理好自己財務；串流科技公司樂酷(Roku)在矽谷銀行就存了4億8700萬元，其他存款逾億元的公司也不在少數。

美聯社11日報導，矽谷銀行倒閉，不僅讓公司存戶生意陷入愁雲慘霧，還讓它們耽擱發放員工薪水。

加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，他正與白宮討論「盡速穩定局面，保護就業、人民生計，還有充當全國頂梁柱的整個創新生態」。

存戶在矽谷銀行存不到25萬元者可望由聯邦存款保險公司(FDIC)擔保，取回全部存款；監管單位正在找買家財團承接矽谷銀行，希望讓存款25萬元以上的存戶也能悉數取回款項。

這類存戶包括加密貨幣業大公司Circle，該公司表示為自己發行的USDC加密貨幣儲備400億元，其中33億元存在矽谷銀行；因此原本價值穩定在1元的USDC到11日曾跌破87分，隨後再回升到97分以上。

在大西洋對岸，初創公司11日醒來發現矽谷銀行的英國 分行已停止付款，也不接受存款；英國央行的英格蘭銀行10日晚表示，即將展開矽谷銀行英國分行的破產程序，每位存戶可「盡快」從帳戶裡領到17萬英鎊(合20萬4544美元)的存款。

英分行售資產支付債權人

英格蘭銀行表示，矽谷銀行英國分行的資產將出售，以支付債權人。

串流直播公司樂酷向證券管理委員會(SEC)申報，公司持有的19億元現金，4億8700萬元存在矽谷銀行，相當於總現金及現金等同品的26%。樂酷表示，存在矽谷銀行的大多數存款沒有保險，目前不知能取回多少。

電玩公司Roblox也申報，公司30億元現金有5%存在矽谷銀行，但銀行倒閉不至於影響日常營運。

設在多倫多市的AcuityAds Holding表示，公司把現金5500萬元存在矽谷銀行，存在其他銀行的只有480萬元；公司聲明表示，希望暫停交易，所剩現金將用來維持營運。

矽谷銀行10日傳出倒閉並被聯邦存款保險公司(FDIC)接管後，一些在該行存有巨款的初創公司創辦人紛紛前往該行在加州聖塔克拉拉總部討說法。(Getty Images)

SVB是紅酒業重要貸款來源

矽谷銀行破產，感覺痛楚的不僅科技初創公司，加州另一重要產業的紅酒業也一樣，自1990年代以來，矽谷銀行便是該行業的重要貸款來源。赫許葡萄園(Hirsch Vineyards)總經理赫許(Jasmine Hirsch)表示，矽谷銀行倒閉讓業者十分失望。