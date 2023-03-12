倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

SVB集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)倒閉後，市場擔心會產生骨牌效應出現銀行倒閉潮；業內分析人士指出，在10家有可能步其後塵的銀行裡，以全美第15大的第一共和銀行(First Republic Bank，FRB)危機最大。

對銀行業來說，當短期市場利率走高，利息成本提高的速度比營運資產所產生之收益更快時，短期會造成淨利差縮小。矽谷銀行就是無法很好地因應聯準會升息，同時在風險投資 領域貸款 增長放緩的雙重打擊下無法營運下去。在倒閉前，其股價已大跌62%。

其他銀行也顯示出類似的危險訊號，或會陷入同樣的危機，其中FRB周五暴跌50%，收盤時下跌15%。

分析師注意FRB與矽谷銀行一樣，其資產的公平市場價值(估計價值)與資產負債表價值(實際價值)之間存在巨大差異，他們對此均大表震驚。

兩家銀行都嚴重依賴客戶存款，矽谷銀行則靠技術初創公司及風險資本投資者，FRB靠的是有錢的富人。

矽谷銀行是由於存戶擠兌而倒閉，同樣FRB的存戶，有可能因為利率上升，會有其他更好的地方存款，繼而紛紛提款而出現擠兌。

對此，FRB發出聲明安撫存戶及投資者，稱他們的存款是安全的，公司存款基礎雄厚且來源非常多元化，目前僅有 4% 的存款與科技行業相關。

除了充分多樣化的存款基礎外，聲明還指出，聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)及聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank)給予該行600多億元可用而未使用的借貸。聲明強調銀行有持續的安全穩定、強大的資本及流動頭寸。

在財務狀況方面，FRB聲稱一直保持著強勁的資本狀況，資本水平明顯高於監管要求。

除了FRB外，其他一些中小型銀行的股價也受拖累，其中Western Alliance銀行周五跌42%、Silvergate跌14%，PacWest Bancorp跌32%，Signature Bank跌24%。