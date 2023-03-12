北京下一步或斡旋以巴 「中醫可解西醫難題」

中國斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯這對伊斯蘭宿敵復交，中東地緣政治邁入新階段。（路透）

在中國全國兩會召開之際，北京 外交高層一連五天斡旋沙烏地阿拉伯、伊朗 的「北京對話」，成功促成兩國復交，引發國際極大關注。中國學者預測，下一步北京或將在以色列 和巴勒斯坦之間推動外交斡旋。

中國外交部於10日習近平連任中國國家主席當天深夜宣布上述外交突破，旋即受到中國涉外學者的熱議。

復旦大學中東研究中心主任孫德剛分析指，北京一直在中東勸和促談，除沙國與伊朗外，北京接下來可能會在以色列和巴勒斯坦之間推動外交斡旋工作，「巴以兩國和沙伊兩國的共同點是，矛盾雙方都認為中國是個可靠的、值得信賴的夥伴」。

上海外國語大學中東研究所教授丁隆則指出，這是中共總書記習近平的「全球安全倡議」一次成功實踐。

他透露過去幾年，北京奔走於沙伊和中東多個衝突方之間，先後多次提出海灣安全框架和解決巴以衝突倡議。「沙伊兩國最終修成正果，說明中方提出的和平、安全理念，具有很強的現實可操作性」。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為，這證明了「西醫」解決不了的問題「中醫」可以解決。此次兩大中東國家能夠握手言和，或為未來解決諸多中東問題打開新局面。他認為，以前美國頂多只能做到讓中東國家不再這麼敵視以色列，但都是以美國軍事輸出、賣武器、對外援助等「大棒加胡蘿蔔」起的作用，並沒有真正實現和平。

復旦大學中東研究中心研究員鄒志強則分析，沙國和伊朗的正式和解無疑將對地區局勢產生重大影響，帶動伊朗與其他中東國家關係的改善，推動地區國際關係的整體緩和，對於解決葉門等其他地區熱點問題具有積極意義。

不過他也表示，此舉對美國、以色列構建反伊朗聯盟的努力構成新打擊，以色列可能也會採取新的對衝性外交行動。