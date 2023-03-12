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斡旋沙伊 中國：不為私利、無意填補「權力真空」

編譯盧炯燊／綜合11日電
中共外事辧主任王毅。（美聯社）
中共外事辧主任王毅。（美聯社）

對於外界評論中國成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗復交，是要填補權力真空之說，中國外交部11日否認相關說法，又指從未有隱藏的動機。

中國外交部11日透過貼文，引述未具姓名的發言人表示，「中國在中東地區沒有任何私利，尊重中東國家主人翁地位，反對在中東搞地緣政治競爭，無意也不會去填補所謂『真空』或搞排他小圈子」。

美聯社報導，這個說法顯然是針對不少媒體，尤其是美國媒體指美國減少了在中東的存在，因而留下「權力真空」，讓中國有機會填補。

發言人又說，中國「支持中東國家通過對話協商化解分歧，共同促進地區長治久安」，「繼續為實現中東和平安寧貢獻中國智慧，提出中國建議，發揮中國負責任大國作用」。

此外，發言人指沙伊雙方表示願恪守「聯合國憲章」宗旨和原則，通過對話和外交方式解決雙方分歧，尊重各國主權，不干涉別國內政。這些都是符合中方一直以來要求世界秩序應以「聯合國憲章」為主導，而不是由美國所建立的世界秩序。

值得注意的是，中共中央外事辦主任王毅在中、沙、伊三方達成協議後，除表明中國是忠實履行東道主職責的可靠調解人外，還強調「這個世界不僅僅是烏克蘭問題，還有很多影響和平和人民生活的問題。」顯然是反擊外界嚴厲批評中國沒有在俄烏戰爭裡譴責俄羅斯。

在中東地區，中國向來被視為中立一方，在沙烏阿拉伯與伊朗、以色列與巴勒斯坦民族權力機構等都有密切關係。早在2013年，中國已進一步介入中東事務，就解決以巴衝突提出一項四點計畫，但迄今未能取得突破。

不管怎樣，中東緊張局勢緩和對中國有利無害，因為中國的主要石油來源是來自這個地區。

伊朗 聯合國 石油

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