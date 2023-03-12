我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

紐約市買巴士車票 送無證客進加拿大

記者胡玉立／綜合報導
紐約市官員雖譴責德州政府用巴士把無證移民送到紐約「不人道」，但如今他們正為那些欲北上去加拿大尋求庇護的移民購買巴士票。圖為7日越過美加邊境的無證移民Zulema Diaz在加國尼加拉瀑布市單膝跪地表示感恩。(路透)
紐約市官員雖譴責德州政府用巴士把無證移民送到紐約「不人道」，但如今他們正為那些欲北上去加拿大尋求庇護的移民購買巴士票。圖為7日越過美加邊境的無證移民Zulema Diaz在加國尼加拉瀑布市單膝跪地表示感恩。(路透)

從美國走非官方過境點非法越境，進入加拿大尋求庇護者，近來急劇增加，其中許多人的公車票錢，是由紐約市和難民援助機構支付；這讓加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)面臨更大壓力，希望與拜登總統達成協議，對大多數尋求庇護者關閉整個美加陸地邊境。

杜魯多盼與美協議 對尋求庇護者關閉美加邊境

加拿大移民部長弗雷澤(Sean Fraser)本周在華府與美國國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)討論非正規移民大量進入加拿大的問題。杜魯多也曾表示，拜登23及24日訪問渥太華時，他會提出這個問題。

路透報導，2007年以來，紐約市即向無家可歸者提供公車票和機票，只要他們能提出其他城市和國家有人支持他們的說法。難民援助組織去年8月開始向無證移民提供免費公車票，11月因經費原因停止；紐約市自去年9月開始接手。

許多無證移民抵達美國後，因庇護案處理時間太長及庇護定義相當侷限，放棄在美尋求庇護。

去年，近4萬名尋求庇護者從美國通過非正規過境點進入加拿大，是2021年疫情期間的九倍，是2019年近1萬7000人的兩倍多。根據加拿大政府最新數據，光是今年1月，走非正規過境點自美國越境進入加拿大尋求庇護者，就有近5000人。

截至去年9月30日的12個月內，加拿大接受了逾46%非正規庇護申請；美國官方數據顯示，同期美國移民法庭批准了14%的庇護申請。

紐約市府發言人斯馬特(Kate Smart)表示，「紐約市並沒有把移民送去加拿大任何地方，是移民自己選擇他們要去的地方，我們只想協助尋求庇護者穩定生活，不管是在紐約市或哪裡」。

從德州送來紐約市的無證移民，成為紐約市的頭痛難題。圖為無證移民今年2月獲安排住進...
從德州送來紐約市的無證移民，成為紐約市的頭痛難題。圖為無證移民今年2月獲安排住進布魯克林臨時收容中心。(Getty Images)

美加之間的安全第三國協議(Safe Third Country Agreement)允許美國和加拿大官員在正式入境口岸雙向拒絕尋求庇護者，但此協議不適用於非正規過境點。

加拿大政府官員告訴路透，美國幾乎沒有意願要同意將該協議擴大到全長4000哩的美加陸路邊界。

魁北克政府表示，尋求庇護者增加，導致其收容和提供基本服務的能力益發吃緊。加拿大聯邦政府則表示，去年六月以來，已將5500多名尋求庇護者轉至其他省份，這是政府首次這麼做。

庇護 加拿大 移民

上一則

酒鄉到倫敦…矽谷銀行倒閉撼動全球

下一則

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

延伸閱讀

美墨邊境偷渡客迅速獲釋 聯邦法官裁定停止

美墨邊境偷渡客迅速獲釋 聯邦法官裁定停止
3/14拜登訪蒙市 交通管制區域封路

3/14拜登訪蒙市 交通管制區域封路
拜登宣布加州洪水泥石流進入緊急狀態 聯邦支援救災

拜登宣布加州洪水泥石流進入緊急狀態 聯邦支援救災
拜登會歐盟執委會主席 暫擱置分歧表態團結抗中

拜登會歐盟執委會主席 暫擱置分歧表態團結抗中

熱門新聞

矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜