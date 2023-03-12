紐約市買巴士車票 送無證客進加拿大

紐約市官員雖譴責德州政府用巴士把無證移民送到紐約「不人道」，但如今他們正為那些欲北上去加拿大尋求庇護的移民購買巴士票。圖為7日越過美加邊境的無證移民Zulema Diaz在加國尼加拉瀑布市單膝跪地表示感恩。(路透)

從美國走非官方過境點非法越境，進入加拿大 尋求庇護 者，近來急劇增加，其中許多人的公車票錢，是由紐約市和難民援助機構支付；這讓加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)面臨更大壓力，希望與拜登總統達成協議，對大多數尋求庇護者關閉整個美加陸地邊境。

杜魯多盼與美協議 對尋求庇護者關閉美加邊境

加拿大移民 部長弗雷澤(Sean Fraser)本周在華府與美國國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)討論非正規移民大量進入加拿大的問題。杜魯多也曾表示，拜登23及24日訪問渥太華時，他會提出這個問題。

路透報導，2007年以來，紐約市即向無家可歸者提供公車票和機票，只要他們能提出其他城市和國家有人支持他們的說法。難民援助組織去年8月開始向無證移民提供免費公車票，11月因經費原因停止；紐約市自去年9月開始接手。

許多無證移民抵達美國後，因庇護案處理時間太長及庇護定義相當侷限，放棄在美尋求庇護。

去年，近4萬名尋求庇護者從美國通過非正規過境點進入加拿大，是2021年疫情期間的九倍，是2019年近1萬7000人的兩倍多。根據加拿大政府最新數據，光是今年1月，走非正規過境點自美國越境進入加拿大尋求庇護者，就有近5000人。

截至去年9月30日的12個月內，加拿大接受了逾46%非正規庇護申請；美國官方數據顯示，同期美國移民法庭批准了14%的庇護申請。

紐約市府發言人斯馬特(Kate Smart)表示，「紐約市並沒有把移民送去加拿大任何地方，是移民自己選擇他們要去的地方，我們只想協助尋求庇護者穩定生活，不管是在紐約市或哪裡」。

從德州送來紐約市的無證移民，成為紐約市的頭痛難題。圖為無證移民今年2月獲安排住進布魯克林臨時收容中心。(Getty Images)

美加之間的安全第三國協議(Safe Third Country Agreement)允許美國和加拿大官員在正式入境口岸雙向拒絕尋求庇護者，但此協議不適用於非正規過境點。

加拿大政府官員告訴路透，美國幾乎沒有意願要同意將該協議擴大到全長4000哩的美加陸路邊界。

魁北克政府表示，尋求庇護者增加，導致其收容和提供基本服務的能力益發吃緊。加拿大聯邦政府則表示，去年六月以來，已將5500多名尋求庇護者轉至其他省份，這是政府首次這麼做。