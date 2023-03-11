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挺過達康崩盤 SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家分析

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挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

編譯湯淑君／綜合外電
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

矽谷銀行（SVB）長久來是矽谷新創圈不可或缺的一部分，主要業務是貸款給創投資金支持的新創公司，這些新創公司於是把營運資金存在該銀行。因此，SVB運勢總是隨創投與新創景氣榮枯起伏，在達康泡沫爆裂和2007年至2009年「大衰退」期間幾乎滅頂，但最後仍撐了下來。

但這一回SVB卻難逃劫數，因爆發存款戶擠兌而告崩潰，淪為金融海嘯後首家倒閉的大銀行，遭聯邦存款保險公司（FDIC）關閉並接管，所有受保存款轉移至新成立的聖克拉拉存款保險國家銀行（DINB），DINB將在13日（下周一）開門營業。

財經網站MarketWatch報導，波莫納學院（Pomona College）經濟學系教授史密斯說，SVB身陷麻煩其實不令人訝異：根基搖搖欲墜的新創公司繳貸款已很吃力，同時又必須提領現金彌補營收之不足。加上傳出SVB財務出狀況的耳語甚囂塵上，嚇得存款戶急忙把錢領出來，更加速SVB的崩垮。

為何這回SVB撐不下去呢？史密斯解釋，與達康泡沫和「大衰退」時期不同的是，現在聯準會（Fed）正火速提高利率打通膨，而利率水準節節上升，重創「把短期存款拿來放出長期貸款」的銀行業者。這是因為，在利率日益走高之際，銀行業者一方面必須付更多利息給存款戶，但業者持有的一些較長期資產收益率卻降低。

這種「期限錯配」（duration mismatch）釀禍最明顯的前例，就是美國1979-1982爆發的儲貸危機（S&Ls Crisis），「借短貸長」的機構隨利率扶搖直上而崩垮。

史密斯表示，這種「期限錯配」問題的解決辦法之一，是轉向較短期貸款和較長期債務；另一種策略是運用選擇權和期貨來防範利率風險。

史密斯認為，在儲貸危機發生40年後的今天，SVB顯然忘了當年危機的教訓，從這家全美規模第16大的銀行竟然未做「期限錯配」避險，即可見一斑，以致在Fed持續提高利率緩抑通膨之際，SVB投資組合的市值蒸發大半，一旦存款戶察覺情況不對而紛紛拔腿就逃，SVB即使賤價拋售資產，收益也不夠填補存款水位陡降的缺口。

後續情勢會如何發展？史密斯認為，SVB可能不是唯一一家未記取當年儲貸危機教訓的銀行，但據他研判，歷經後金融風暴的嚴格監管考驗，如今美國大多數銀行，尤其是大型銀行，體質都強健得足以挺得住Fed升息抗通膨的打擊，應該不至於重演當年儲貸危機的歷史。

SVB 利率 貸款

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