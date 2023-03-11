矽谷銀行關閉 新創投資人：短期影響新創現金流

美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行（SVB）關閉，並將其資產轉存至「聖克拉拉國家儲保銀行」（ Deposit Insurance National Bank of Santa Clara ，DINB），此銀行與半數矽谷以上新創產業有業務往來。（中央社）

加州金融監管機構關閉矽谷銀行 （SVB ），矽谷新創投資 人李晃表示，SVB為矽谷新創往來指標性銀行，短期內許多新創因為現金無法提領，將面臨包含薪資發放在內的現金流壓力。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管矽谷銀行，位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的矽谷銀行總部10日對外關閉，門口外僅張貼著FDIC的新聞稿表示總部和分行將於週一開門，並轉由「聖克拉拉國家儲保銀行」（ Deposit Insurance National Bank of Santa Clara ，DINB）執行業務。

一位到場瞭解狀況、不願具名的金融科技產業人士告訴中央社，他昨日嘗試轉出10萬美金到其他銀行但無法操作，想來看看是否有進一步消息，只能期盼有其他銀行願意出手相救。

FDIC今日指出SVB客戶最晚在週一上午，每個帳戶可提領存款至保額上限25萬美元，超過上限的存款將先發給接管證明，至於何時能夠提領剩餘款項、以及最終能提領到多少款項仍充滿不確定性。

這間全美第16大的銀行成立於1983年，除了一般民眾，科技和新創公司也是其主要客戶；SVB提供新創公司在天使投資人（Angel Investor）或創投公司（VC）資金之外，另一項稱作「風險債」（Venture Debt）的融資工具。

矽谷新創投資人李晃接受中央社訪問表示，SVB在矽谷新創圈夙負盛名，至少半數以上的矽谷新創公司都與SVB有業務往來，在眾多不確定因素之下，新創公司當前較為棘手的問題會是包含薪資發放等「現金流的壓力」。

短期來看，李晃也指出若新創公司有把「風險債」當作近期融資工具的選項，現在原本計畫內會有的資金出現變數，就會面臨資金提早用完的「時間壓力」，必須在募資策略上作調整。

接下來，外界都在關注是否有其他銀行會買下SVB，李晃表示由於SVB熟悉新創公司的風險操作，假設順利成交，新銀行是否將繼續提供同樣「風險債」的服務是另外一個不確定性，新創有可能少一個獲得資金的方式。

至於台灣來到矽谷的新創公司受到波及的程度，據李晃瞭解來矽谷設點並在SVB開戶的公司並不多，整體受到影響有限。