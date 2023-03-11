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矽谷銀行倒閉重演2008金融危機？專家：無系統性風險

記者張聲肇／綜合報導
曾是美國第五大投資銀行的貝爾斯登投資銀行2008年突然倒閉時，也曾發生客戶擠提和到銀行總部抗議示威的事件。(Getty Images)
曾是美國第五大投資銀行的貝爾斯登投資銀行2008年突然倒閉時，也曾發生客戶擠提和到銀行總部抗議示威的事件。(Getty Images)

矽谷銀行10日倒閉後，被拿來和2007-2008年金融海嘯第一家倒閉的貝爾斯登投資銀行(Bear Sterns)相比，外界憂心這是否意謂2008金融危機將重演，但金融專家認為暫無系統性風險。

有線電視新聞網(CNN)報導，對沖基金經理人艾克曼(Bill Ackman)推文評道，「既然已經發生存款損失、銀行倒閉事件，接下來資金最不足的銀行，也可能發生擠兌，然後倒閉，骨牌一張接一張倒下」。

但是，多數觀察家認為矽谷銀行倒閉是單一事件，因為它的客戶太集中於美國科技業的新創公司，在經濟放緩、利率高漲的大趨勢下，資金挹注漸少、壓力漸大所致。

資本經濟公司(Capital Economics)市場經濟學家高特曼( Jonas Goltermann)說，矽谷銀行出問題，是因為它的業務對象是「特定」行業，其他銀行的客戶，顯然更多元。

2008年以後銀行管理法規的革新，也減低了不少民眾對金融業穩定的焦慮感。

矽谷銀行倒閉和利率高漲造成的壓力有很大的關係，這也和當年次貸危機引爆大銀行違約，背景大不相同。

1983年創立的矽谷銀行，幾乎美國一半科技新創公司和健保業者都靠它提供資金，它8日宣布籌資20億元，以填補資金缺口，手段卻是低價出售含債券的產品組合，引發存戶擠兌，9日銀行的股票慘跌60%，10日因籌不到資金，公司求售，股票停止交易。摩根大通、富國、花旗、美銀等金融巨擘的股票跟著跌4-7%。

加州金融當局立即介入，關閉矽谷銀行，請聯邦存款保險公司接管。矽谷銀行去年底資產總值2090億元，總存款額1750億元。

客戶範圍較窄的銀行比較擔心受到波及，例如借錢給加密貨幣業者的銀門(Silvergate )，已經自動縮減營運。

大致而言，很少人拿來和2008年相比。富國銀行分析師梅約(Mike Mayo)說，矽谷銀行的情況和15年前的全球金融危機，有天壤之別，「當時，銀行太過冒險，什麼風險產品都敢賣，民眾也認為天下太平，現在大家都有危機意識，而銀行也比過去堅韌多了｣。

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