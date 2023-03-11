我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

編譯徐薏茹／綜合10日電
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)宣布關閉，包括前Lyft高層里維(Dor Levi)等十幾名科技投資人10日到矽谷銀行曼哈頓分行試圖領出現金，銀行不得不請警方到場處理。

SVB投資人的存款保險僅25萬元，銀行倒閉在投資人間引發恐慌，波士頓公司FarmboxRx執行長艾什莉·泰納(Ashley Tyrner)說，她在SVB 至少有1000萬元存款，她一直瘋狂打電話給銀行，直呼：「這是我人生中最糟的18個小時。」

這是兩年多來第一家美國聯邦存款保險公司(FDIC)保險的銀行倒閉，此次銀行關閉預計將對科技業造成重大衝擊，許多新創公司以SVB作為唯一的帳戶與貸方。

前Lyft高層里維與其他投資人上午8時左右現身曼哈頓分行，里維表示SVB的一名銀行家告訴他唯一能轉移資金的方法是到當地分行取得出納員的支票，「每分鐘都有更多的創辦人前來」。

SVB阻止這些投資人入內，隨後警方到場處理，里維表示紐約市警察態度友善，勸離一些不願離開SVB銀行的人，里維放棄取出現金後也離場了。

CNBC訪問數名投資人與科技業高層，他們對SVB倒閉表達震驚，一些人將此與2008年破產的雷曼兄弟銀行(Lehman Brothers)比擬。

受訪者普遍認為SVB在與客戶溝通方面表現糟糕，一名高管指出，先前SVB宣稱正在籌集資金，表示一切都「很好」的行為讓他們想起雷曼兄弟，雷曼兄弟當時也是類似的表現。

幾名創業投資人迅速通知投資組合公司將資金從SVB轉移至美林證券(Merrill Lynch)、第一共和銀行(First Republic)、摩根大通(JP Morgan)等銀行，以免下周無法支付員工薪資。

隨著恐慌蔓延以及FDIC介入，資金被鎖的公司已出現提領現金與發放工資問題。一名新創公司創辦人向CNBC透露，他與30多名創辦人交談，大小公司都受到影響。

矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為加州聖塔克拉拉...
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為加州聖塔克拉拉郡警方前往矽谷銀行總部維安。(美聯社)

SVB 投資 矽谷銀行

上一則

矽谷銀行倒閉重演2008金融危機？專家：無系統性風險

下一則

才鬆口將角逐2024總統 德桑提斯又搶先川普訪愛阿華州

延伸閱讀

外包維護電梯頻故障 多在曼哈頓地鐵

外包維護電梯頻故障 多在曼哈頓地鐵
Citi花旗銀行 獨家新春兔年優惠 將於3/31截止

Citi花旗銀行 獨家新春兔年優惠 將於3/31截止
矽谷銀行崩潰 存保接管 小型銀行風險升高

矽谷銀行崩潰 存保接管 小型銀行風險升高
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

熱門新聞

無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

2023-03-07 18:58
矽谷銀行總裁貝克(Greg Becker)被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透) SVB FINANCIAL-CEO/:FILE PHOTO: 2022 Milken Institute Global Conference FILE PHOTO: Greg Becker, President and CEO of SVB, speaks at the 2022 Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California, U.S., May 3, 2022. REUTERS/Mike Blake/File Photo

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？