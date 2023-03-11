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存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

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矽谷銀行遭接管震動金融市場 區域銀行股集體暴跌

編譯盧炯燊、記者張大仁／綜合報導
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為舊金山分行的保安人員打電話求助。(Getty Images)
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為舊金山分行的保安人員打電話求助。(Getty Images)

在美國銀行界排第16位的矽谷銀行10日遭聯邦存款保險公司(FDIC)接管，震動整個金融市場，美股大跌，美債收益率大跳水。

道瓊工業平均指數10日連續第四天下跌，收跌345.22點或1.07%收3萬1909.64點。史坦普500指數下跌56.73點或1.45%收3861.59點。那斯達克綜合指數下跌199.47點或1.76%收1萬1138.89點。

監管機構10日控制了矽谷銀行。於9日股價暴跌的該行10日努力尋找另一家銀行來收購它。矽谷銀行倒閉後，區域銀行股集體暴跌，SPDR S&P區域銀行ETF下跌近4.4%，全周跌約16%，為2020年3月新冠疫情爆發以來最糟的單周。

Defiance ETF CEO兼投資長賈伯隆斯基(Sylvia Jablonski)表示：「重點美國銀行倒閉，這是2008年以來最大的銀行倒閉，無可避免地會驚嚇市場。」她補充說，這次倒閉也加劇了投資人對危機是否會蔓延到SVB以外的擔憂。

幾家銀行股多次停牌，包括First Republic、PacWest和專注於加密貨幣的Signature Bank，跌幅在14.8%至37.9%之間。下跌幅度最大的是SVB銀行業同行，其中Western Alliance Bancorp 下跌超過 20%，紐約的 Signature Bank下跌近 23%。

雖然SVB對區域性銀行個股造成嚴重破壞，但一些龍頭銀行股的跌幅較小。高盛和美國商銀分別下跌4.22%和0.88%，摩根大通還上揚2.52%。

市場人士認為，儘管矽谷銀行倒閉事件得到控制，但在一段時間內仍會影響投資者情緒。Aptus Capital Advisors 投資組合經理瓦格納(David Wagner)表示，目前無法確定潛在的骨牌效應程度。

Bolvin Wealth Management總裁博爾文(Gina Bolvin)表示，本周銀行股的拋售可能會為投資人創造一個可用優惠價格搶進一些優質銀行的機會，「目前我們對金融股持中立態度，但隨著它們變得更便宜，並且隨著遭到拋售，可能有機會投資一些規模更大、質量更高的銀行」。

矽谷銀行 投資 指數

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