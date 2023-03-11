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存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

FDIC擔保矽谷銀行每名客戶25萬保險 新戶3／13可用

記者顏伶如／綜合報導
聯邦存款保險公司(FDIC)為存戶保險25萬元，超過存款額者將以其他方式歸還。FDIC表示，矽谷銀行存戶的資金13日將解凍。(美聯社)
聯邦存款保險公司(FDIC)為存戶保險25萬元，超過存款額者將以其他方式歸還。FDIC表示，矽谷銀行存戶的資金13日將解凍。(美聯社)

總部位於加州聖塔克拉拉郡(Santa Clara)的矽谷銀行(Silicon Valley Bank)，10日被加州金融保護和創新局(California Department of Financial Protection and Innovation)勒令關閉，存款由美國聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)接管。為了保帳存戶權益，美國聯邦存款保險公司成立了聖克拉拉存款保險國家銀行(Deposit Insurance National Bank of Santa Clara，DINB)，並立即將獲得FDIC擔保的所有存款轉入。

存款金額在FDIC擔保範圍之內的帳戶持有人，最遲在3月13日上午就可正常使用新帳戶。至於超過擔保範圍之外的存款，FDIC將以「清理預先分配」(advance dividend)方式，下周內歸還給存戶，存戶也會收到尚未歸還餘款的證明書。

矽谷銀行客戶若帳戶存款超過FDIC保險的25萬元額度，應撥打免費電話866-799-0959與FDIC聯絡。向矽谷銀行申請貸款的客戶則必須按時繳交貸款。

FDIC存款帳戶標準保險規定為每名客戶在每家銀行以25萬元為上限。超過保險範圍的存款，帳戶持有人則會收到餘額證明書，等待主管機關將矽谷銀行資產清理結算完畢，帳戶持有人就有機會拿回不在擔保範圍之內的存款。至於款項能否全額取回，則取決於主管機關出清矽谷銀行資產的所得結果，以及是否有另一家銀行願意接手。由於變數太多，某些科技公司擔心在矽谷銀行資產清理結完畢之前，恐怕發放薪水會有困難。

矽谷銀行是獲得FDIC擔保的銀行中，今年發生的第一個倒閉案例。上一次FDIC擔保銀行關門的事件，出現於2020年10月23日的堪薩斯州阿爾米納(Almena)的阿爾米納州銀(Almena State Bank)。

矽谷銀行 保險 加州

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