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存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

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矽谷銀行倒閉 創投界反應過度？售國債操作不當？

編譯潘勛／綜合10日電
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)8日還資本完善，只不過想籌些錢，何以在48小時內就宣告倒閉？各界看法不一，有人認為是創投資本界反應過度而至自殘，也有人認為是聯準會一連串強勢升息，想抑制40年來最強通膨，導致大舉投資於公債的矽谷銀行出售公債時發生18億元虧損，操作不當而引發擠兌，最終黯然倒閉。

CNBC財經網站10日報導，矽谷銀行局勢急轉直下，始於8日表示要售股籌資22億5000萬元，來鞏固資產負債表；結果創投界竟指示旗下公司去搬走資金，唯恐矽谷銀行發生擠兌，讓無法取得自己存款的初創公司有生死之虞。

客戶表示，矽谷銀行執行長貝克(CEO Greg Becker)9日下午雖敦促大家保持冷靜，但仍無法讓存款人取得信心，銀行的股價跌跌不休，正規交易日結束時跌掉六成。

總計起來，截至9日存戶取走驚人的420億元，讓矽谷銀行的現金短絀達9億5800萬元。

近幾日顯赫的資金機構如Union Square Ventures、Coatue Management猛發電郵給旗下全體初創公司，命令他們取走資金，唯恐擠兌拿不到錢，社群媒體加油添醋更增恐慌。

Restive Ventures科技金融投資人法爾維(Ryan Falvey)表示，矽谷銀行股價10日繼續下挫，銀行決定不努力售股，改找買家，但存款出逃讓銀行更難賣。

華爾街日報(WSJ)報導，新冠疫情期間，矽谷銀行的初創公司、創投機構客戶們產生大量現金，存進銀行，讓矽谷銀行錢太多，2020年第一季結束時本來只有600多億元，到2022年第一季結束增至約2000億元。

矽谷銀行投資在乍看最安全的資產，主要是長期國債及政府擔保抵押貸款債券，到2021年底為1280億元。這些證券基本上沒有倒債之虞，但分多年給付固定利息，除非銀行突然必須出售，本來也不必然是問題。

但隨著聯準會連番大升息，市場利率變高許多，讓矽谷銀行的債券價格突然之間在公開市場遠低於銀行自己的帳目，結果便是虧本出售。

矽谷銀行2022年底未落實的證券投資組合虧損升到170億元以上，同一時間儲戶無法由首次公開上市或民間籌到資金，只好來提款；銀行同時難以吸引新存款，再加上創投界訓令旗下公司「捲款而逃」，終致矽谷銀行倒閉。

矽谷銀行執行長貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬...
矽谷銀行執行長貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊活動。(路透)

矽谷銀行 投資 債券

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